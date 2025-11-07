HABER

Görüntüler gündem olmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu'nun adresi belli oldu

Ankara'da eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisini taşıdığı görüntüler gündem olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun yeni adresi belli oldu. Kılıçdaroğlu avukatının ofisine yerleşti.

Recep Demircan

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, defalarca gündem olan Ankara'daki ofisini taşımıştı. Taşınma anına ait görüntüler gündem olurken Kılıçdaroğlu'nun ofisini kapattığı yorumları yapılmıştı. Daha sonra Kılıçdaroğlu'nun ofisini kapatmadığı taşıdığı ortaya çıkmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik’in ofisine yerleştiği öğrenildi. Çelik paylaşımında şunları aktardı:

“Şecaat arz ederken sirkatin söylediğinin farkında olmayan zavallılara.. Güdümlü medyanın ve trollerin aylardır Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisine ilişkin giderleri karşılamakta zorlanacağını söyleyerek saldırmaları; Genel Başkanımızın alnının teri ile kazandığı maaşından başka geliri olmadığının, hırsızlığa-rüşvete ve yolsuzluğa ne derece düşman olduğu gerçekliğinin ilanı olmuştur. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu; bugüne dek kendisine hizmet ederken kullandığım hukuk ofisini, kendi çalışma ofisi olarak kullanmayı kabul ederek beni bir kez daha onurlandırmıştır. Yeni çalışma ofisinde Sayın Genel Başkanımız, memleket için siyaset üretmeye ve bu bağlamda misafirlerini kabul etmeye başlamıştır.”

07 Kasım 2025
07 Kasım 2025

Anahtar Kelimeler:
Ankara Kemal Kılıçdaroğlu
