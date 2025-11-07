Görüntüler gündem olmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu'nun adresi belli oldu

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, defalarca gündem olan Ankara'daki ofisini taşımıştı. Taşınma anına ait görüntüler gündem olurken Kılıçdaroğlu'nun ofisini kapattığı yorumları yapılmıştı. Daha sonra Kılıçdaroğlu'nun ofisini kapatmadığı taşıdığı ortaya çıkmıştı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik’in ofisine yerleştiği öğrenildi. Çelik paylaşımında şunları aktardı:

“Şecaat arz ederken sirkatin söylediğinin farkında olmayan zavallılara.. Güdümlü medyanın ve trollerin aylardır Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisine ilişkin giderleri karşılamakta zorlanacağını söyleyerek saldırmaları; Genel Başkanımızın alnının teri ile kazandığı maaşından başka geliri olmadığının, hırsızlığa-rüşvete ve yolsuzluğa ne derece düşman olduğu gerçekliğinin ilanı olmuştur. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu; bugüne dek kendisine hizmet ederken kullandığım hukuk ofisini, kendi çalışma ofisi olarak kullanmayı kabul ederek beni bir kez daha onurlandırmıştır. Yeni çalışma ofisinde Sayın Genel Başkanımız, memleket için siyaset üretmeye ve bu bağlamda misafirlerini kabul etmeye başlamıştır.”

— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) November 7, 2025