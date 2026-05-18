Görüntüler İstanbul'dan! Lüks aracından tomar tomar euro saçtı

İstanbul’da kaydedildiği belirtilen görüntülerde, lüks bir otomobilden çevreye euro banknotları savrulduğu görüldü. Trafikte ilerleyen araçtan saçılan paraları gören sürücüler şaşkınlık yaşarken, o anlar başka bir araçta bulunan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

İstanbul’da lüks araçtan etrafa euro saçılan görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı görüntülere tepki gösterirken, yapılan yorumlarda hem “görgüsüzlük” eleştirileri öne çıktı hem de trafik güvenliğine dikkat çekildi.

Bazı kullanıcılar, “İşte bunlara görgüsüz diyoruz” ifadelerini kullanırken, bazıları da görüntülerdeki paraların sahte olabileceğini öne sürdü. Paylaşımlarda, yola saçılan paraların sürücüler için tehlike oluşturabileceği ve olası kazalara davetiye çıkarabileceği yorumları yapıldı.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ise trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle sürücü hakkında işlem yapılması gerektiğini savundu.