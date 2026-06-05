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Görüntüler paylaşıldı: USS Gerald R. Ford uçak gemisi ağır hasarlı!

ABD Donanması'na ait en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford, geçtiğimiz günlerde İran saldırılarında vurulmuştu. Saldırılar kapsamında uçak gemisinde yangın paniği yaşandığı iddia edilmiş ancak ABD cephesinden 'kontrol altına alındı' açıklaması gelmişti. Yeni gelen görüntülerde uçak gemisinin ciddi hasar aldığı ve askerlerin koğuşunun tamamen yandığı görüldü. İşte o görüntüler.

Görüntüler paylaşıldı: USS Gerald R. Ford uçak gemisi ağır hasarlı!
Doğukan Akbayır

CNN'de yer alan görüntüler, ABD Donanması'na ait en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un geçtiğimiz günlerde İran tarafından vurulması sonrası oluşan büyük hasarı ortaya çıkardı.

Görüntüler paylaşıldı: USS Gerald R. Ford uçak gemisi ağır hasarlı! 1

'KONTROL ALTINA ALINDI' DENMİŞTİ

Resmi açıklamalarda "kontrol altına alındı" denilen olayın çok daha büyük boyutta olduğunu gözler önüne serdi. Yangın sırasında sistem arızası yaşandığı ve müdahalenin askerler tarafından yapıldığı da iddia edildi.

Görüntüler paylaşıldı: USS Gerald R. Ford uçak gemisi ağır hasarlı! 2

CİDDİ HASAR ALMIŞ

İsrail/ABD-İran savaşı sürerken İran'ın misillemesi sonrası ABD'nin en büyük uçak gemisinde yangın çıkmış, ABD ise olayın ve hasarın boyutunu gerçekte olduğundan çok daha az göstermişti. CNN Internatıonal'ın elde ettiği görüntüler, USS Gerald R. Ford'da yaşanan yangının gemi içinde ciddi hasara yol açtığını ortaya koydu.

Görüntüler paylaşıldı: USS Gerald R. Ford uçak gemisi ağır hasarlı! 3

Görüntülerde askerlerin uyuduğu koğuşların tamamen yandığı, Metal yatak iskeletlerinin eridiği, tavanların hasar gördüğü ve kabloların sarktığı görüldü.

Görüntüler paylaşıldı: USS Gerald R. Ford uçak gemisi ağır hasarlı! 4

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Anahtar Kelimeler:
İran abd
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