Yanıtı dünyada gündem oldu! Efsane satranç oyuncusu Polgar'a 'cumhurbaşkanlığı' teklifi

Macaristan Parlamentosu’nun kabul ettiği anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanlığı görevi süresi sona eren Tamas Sulyok’un makamını devralması için Başbakan Peter Magyar tarafından dün cumhurbaşkanlığına aday gösterilen efsanevi satranç oyuncusu Judit Polgar, kendisine sunulan teklifi reddetti.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK ONURU"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesini "hayatının en büyük onuru" olarak nitelendiren Polgar, Başbakan Magyar’a "bağımsız ve partiler üstü bir adayı" göreve davet ettiği için teşekkür etti.

"YETERİNCE GÜÇLÜ DEĞİLİM"

Polgar, "Bununla birlikte kendimi kutuplaşmış bir ulusu birleştirmenin tarihi sorumluluğunu üstlenecek kadar güçlü hissetmiyorum. Bu nedenle bu teklifi kabul edemem" ifadelerini kullanarak, kendisinin de "yeni ve bağımsız" bir adayı destekleyeceğini belirtti.

SATRANÇ EFSANESİ

Judit Polgar, kız kardeşleri Zsuzsa ile Zsofia, Ildiko Madl ile birlikte 1988 Satranç Olimpiyatı’nda Macaristan kadın takımını şampiyonluğa taşımış ve Sovyetler Birliği’nin üstünlüğüne son vermişti. Dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Polgar, satranç tarihinin en yetenekli kadın oyuncusu ve birçok kişinin "Süper Büyükusta" seviyesi olarak kabul ettiği 2700 reyting eşiğini aşan tek kadın olmuştu.

MACARİSTAN YENİ CUMHURBAŞKANINI SEÇECEK

Macaristan Başbakanı Magyar, 12 Nisan'daki seçimi kazanmasının ardından, "Viktor Orban'ın kuklası" diye nitelendirdiği Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'u istifaya çağırmış, istifa etmemesi durumunda anayasa değişikliğine gideceklerini belirtmişti.

Macaristan Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Sulyok'un görev süresini sona erdirecek anayasa değişikliğini 13 Temmuz’da kabul etmiş, Sulyok da kendi görev süresini sona erdiren anayasa değişikliğini 18 Temmuz'da imzalamıştı.

Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından Magyar, ülkenin bilim, kültür ve spor çevrelerinden 16 önde gelen ismin tavsiyesi ile Macaristan Cumhurbaşkanlığına dünyaca ünlü satranç şampiyonu Judit Polgar’ı aday göstermişti.

Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından parlamentonun 30 gün içinde yeni cumhurbaşkanını seçmesi öngörülüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır