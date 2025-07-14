Görüntüler tepki çekmişti! Düzce Belediye Başkanı Özlü'den açıklama: "Düzce Belediyesi ve personeli ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır"

Düzce Belediye Başkanı Özlü sosyal medyada tepki çeken 'köpek toplama' görüntüleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Özlü açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Sosyal medya paylaşımı ve haber sitelerinde, belediyemize atıfta bulunularak, ‘Düzce’de sokak hayvanlarına kötü davranıldığına ilişkin değerlendirmeler yapıldığı bilgisi yer almaktadır.

Görüntülerden de anlaşılacağı üzere, söz konusu haberlerin "Düzce Belediyesi ve personeli" ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

"Düzce İl Özel İdaresi ve personeli" uygulamasıdır.

Kamuoyunun yakından bildiği ve takdir ettiği üzere, Düzce Belediyesi sokak hayvanlarının toplanması, korunması ve sahiplendirilmesi konusunda son derece hassastır.

Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu hususunda belediyemizin ortaya koyduğu model; birçok sivil toplum kuruluşu tarafından yerinde incelenmiş ve diğer belediyelere model olarak gösterilmiştir.