Görüntüler tepki çekmişti! 'Eşeklere zulüm' iddiası... Yeni gelişme

Muğla’nın Datça ilçesinde belediye ekipleri tarafından başıboş eşeklere yönelik gerçekleştirilen toplama çalışması hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

EŞEKLERDEN BİRİNİN HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Hayvanseverler tarafından kayda alınan ve fotoğrafa yansıyan uygulamada, eşeklerin iğne ile uyuşturularak açık kasa bir kamyonetin arkasında yere yatırıldığı, bacakları ve boyunları bağlanarak taşındığı görüldü. Uygun olmayan şartlarda yapılan taşıma sırasında, eşeklerden birinin hamile olduğu da iddia edildi.

ÜST ÜSTE YIĞILMIŞ ŞEKİLDE TAŞIMIŞLAR

Görüntülerde eşeklerin hareketsiz biçimde üst üste yığıldığı görülürken, görüntüler tepki çekti.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Datça Belediyesi'nden yapılan açıklamada, toplanan eşeklerin şu anda belediyenin gözetiminde sağlıklı bir şekilde koruma altında olduğu ve sahiplendirmeye açık hale getirildiği duyuruldu.

(İHA)