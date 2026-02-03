HABER

Görüntüler tepki çekmişti! Maltepe’de akran zorbalığı yapan 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul Maltepe'de 6 genç, 17 yaşındaki E.G.'yi darbedip aşağılayarak o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5'i 18 yaşından küçük 6 şüpheli tutuklandı.

Olay, Maltepe Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.P. (20) ile B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y. (15), 17 yaşındaki E.G.'yi darbederek hakaret etti. Şüpheliler, yaşananları kayda alıp sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, şüpheliler hakkında 'kasten yaralama', 'hakaret', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'tehdit' suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i 18 yaşından küçük 6 şüpheli tutuklandı. (DHA)
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

akran zorbalığı
