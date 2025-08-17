HABER

Göyne Barajı'na 200 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Erzincan’da bulunan baraj gölü ve göletlere bırakılan balıklar, iç sulardaki balık popülasyonunu artıracak.

Göyne Barajı'na 200 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri Erzincan’da bulunan Göyne Barajına 200 bin adet balık yavrusu bıraktı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonundan getirilen sazan balığı yavrularının Göyne Barajına bırakıldığını belirtti.

Koçaker, "Tarım ve Orman Bakanlığımız olarak biz doğal hayatın devamlılığı noktasında birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. İç sularımızın balıklandırılması, iç sularımızdaki yaşam alanının su ürünleri saunasının korunması ve devamlılığı açısından bu çalışmaları biz yıl boyu gerçekleştiriyoruz. Erzincan Tarım İl Müdürlüğü olarak Erzincan genelinde bulunan tüm iç sularımızda, baraj göletlerimizde ve iç göletlerimizde balıklandırma çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2023 yılından itibaren başlayan balıklandırma çalışma sürecimiz devam ediyor. 2023 yılında 900 bin adet, 2024 yılında 560 bin adet bu senede 200 bin adet balıklandırma yaptık. Bırakılan balıkların gelişim sürecini de takip ediyoruz. Erzincan genelinde amatör, olta balıkçılığı yapan vatandaşlarımızın bu iç sulardan faydalanmasını sağlıyoruz." dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Erzincan
