Göz altı morlukları hangi hastalıkların habercisi olabilir? Göz altı morluklarının nedenleri

Göz altı morlukları göz altında bulunan ince damarların deri altına küçük miktarda kan sızdırmasıyla ortaya çıkabilir. Bu durum göz altındaki bölgede kanın toplanmasına ve cildin mavimsi ya da koyu bir renge bürünmesine neden olur. Bu görüntü halk arasında “göz altı morluğu” olarak adlandırılır.

Göz altı morluklarının yaygın sebepleri arasında uykusuzluk yer alır. Bununla beraber göz altı morluklarının nedeni her zaman basit ve geçici olmayabilir. Bazı durumlarda alerjiler, kansızlık, tiroid problemleri, böbrek veya karaciğerle ilgili rahatsızlıklar gibi daha ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bu noktada göz altı morluklarının sebepleri sıklıkla araştırılan konulardan biridir.

Göz altı morlukları hangi hastalıkların habercisi olabilir?

Göz altı morlukları estetik açıdan rahatsızlık veren ve bazen kişinin sosyal hayatını olumsuz etkileyebilen bir durum olarak öne çıkar. Kişinin hayatındaki yoğun iş temposu, stres, düzensiz uyku ve yorgunluk gibi faktörler göz altındaki torbalanma ve morluk oluşmasına zemin hazırlayabilir.

Morlukların şiddeti arttığında uzman bir doktora başvurmak gerekebilir. Doktorun göz kapaklarını fiziksel olarak muayene etmesi ve altta yatan nedeni netleştirmesi oldukça önemlidir. Çünkü göz altı morluklarının nedeni kişiden kişiye değişebilir. Bu noktada tedavi yöntemleri de değişiklik gösterebilir. Göz altı morluklarının nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Yorgunluk ve uykusuzluk

En sık karşılaşılan nedenlerden biri yorgunluk ve uykusuzluktur. Gece yeterince uyumadığınızda cilt altındaki damarlar genişler ve daha koyu görünür. Bununla beraber uykusuzluk cildinizi solgun hale getirir. Bu durum morlukların daha net görünmesine yol açar. Düzenli ve kaliteli uyku bu nedenle ortaya çıkan morlukların azalmasına yardımcı olur.

2. Alerjiler

Alerjik reaksiyonlar göz altı morluklarının başlıca sebeplerindendir. Alerji esnasında vücut histamin adı verilen bir madde salgılar. Bu madde damarların genişlemesine ve cildin şişmesine neden olur. Gözlerde kaşıntı ve ovuşturma da cildi tahriş ederek morlukları artırır. Alerjinin kontrol altına alınması bu durumu hafifletebilir.

3. Genetik faktörler ve Dehidrasyon (Susuzluk)

Bazı kişilerde göz altı morlukları tamamen genetik bir faktör olabilir. Aile bireylerinde bu durum varsa kalıtsal olma ihtimali yüksektir. Genetik nedenlerden oluşan morluklar tamamen yok olmasa da sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve cilt bakımı bu görünümü hafifletebilir.

Yeterince su içmemek cildin kurumasına, elastikiyetini kaybetmesine ve göz altı morluklarının oluşmasına neden olur. Gün içerisinde bol bol su içmek hem cildi nemli tutar hem de morluk görünümünü azaltır.

4. Anemi (Kansızlık)

Anemi vücuda yeterince oksijen taşınamaması anlamına gelir. Bu da göz altı morluklarının yaygın bir nedenidir. Cildin solgun görünmesi, yorgunluk, baş dönmesi ve nefes darlığı da bu hastalığa eşlik edebilir. Vücuttaki demir, B12 eksikliği ya da diğer kronik hastalıklar anemiye yol açabilir. Tedavi için altta yatan nedenin tespit edilip düzeltilmesi gerekir.

5. Tiroid ve böbrek hastalıkları

Tiroid bezinin az çalışması hipotiroidi fazla çalışması ise hipertiroidi olarak adlandırılır. Bu rahatsızlıklar metabolizmayı etkileyerek göz altı morluklarına sebep olabilir. Hipotiroidide genellikle kilo alma, yorgunluk ve kuru cilt görülür. Hipertiroidde ise kilo kaybı, çarpıntı ve sinirlilik ön plandadır. Bu durumun tespit edilebilmesi için tiroid testleri yapılır.

Böbreklerin düzgün çalışmaması vücutta sıvı birikmesine ve ödem oluşmasına neden olabilir. Bu durum bilhassa gözün altındaki hassas bölgede şişlik ve morarmaya yol açar. Böbrek hastalıklarında yorgunluk, idrar değişiklikleri ve bel ağrısı da görülen diğer belirtiler arasındadır.