Göz altı morlukları neden olur, nasıl geçer? Göz altı morlukları için çözümler

Göz altı morlukları kadınlarda ve erkeklerde oldukça sık görülen bir durumdur. Bu morluklara genellikle göz altı torbalarının da eşlik ettiği görülür. Bu görüntü pek çok kişi için estetik kaygılara yol açtığından göz altı morluklarını gidermek için çeşitli çözüm yolları aranır. Göz altı morlukları çözüm yolları bazen kişinin günlük yaşam alışkanlıklarını değiştirmesiyle mümkün olabilir. Bunlar arasında yer alan yeterli uyku, dengeli beslenme, stres düzeyini azaltma gibi yaşam tarzı değişiklikleri bu konuda olumlu etkiler yaratabilir.

Göz altı morlukları neden olur?

Göz altı morluklarının en yaygın sebeplerinden biri uykusuzluk ve yorgunluktur. Fakat sadece bunlarla sınırlı değildir. Diğer faktörler arasında uzun süre güneşe maruz kalmak, yeterince su içmemek, genetik yatkınlık, yaşın ilerlemesi, yetersiz beslenme, kansızlık (anemi), vitamin eksiklikleri ve bazı metabolik rahatsızlıklar bu durumu tetikleyebilir. Yaş ilerledikçe göz çevresindeki deri incelir ve orbicularis oculi adı verilen kas tabakası ile kan damarları yüzeye daha yakın hale gelir. Bu da morlukların daha belirgin görünmesine neden olur.

Göz altı morluklarının başlıca nedenleri şunlardır:

Genetik yatkınlık bilhassa doğuştan gelen kahverengi pigment artışı

Atopik dermatit, alerjik kontakt dermatit, liken planus pigmentozus gibi bazı cilt rahatsızlıkları

Doğal yaşlanma süreci

Doğum kontrol hapları, östrojen takviyeleri ve bazı kanser ilaçları

Göz tansiyonu tedavisinde kullanılan göz damlaları

Gebelik, K vitamini eksikliği, pıhtılaşma bozuklukları gibi durumlarda oluşan mikro kanamalar

Uzun süre ekran karşısında kalmak, uykusuzluk ve aşırı yorgunluk

Sigara ve alkol kullanımı, yoğun stres

Güneşe fazla maruz kalmak

Kalp-damar hastalıkları, karaciğer ve böbrek problemleri, guatr

Kansızlık (anemi)

Sağlıksız ve dengesiz beslenme

Aşırı tuz tüketimi

Günlük su ihtiyacının karşılanmaması

Göz altı morlukları nasıl geçer?

Göz altı morluklarını hafifletmek için evde kolayca uygulanabilecek birçok doğal yöntem bulunmaktadır. Göz altı morlukları için çözümler aşağıdaki gibidir:

1. Soğuk kompres uygulayın

Soğuk kompresin göz altındaki şişkinliği azalttığı bilinmektedir. Soğuk uygulamak genişlemiş kan damarlarını daraltarak morlukların görünümünü hafifletir. Temiz bir havluya birkaç buz küpü sararak ya da soğuk suyla ıslatılmış bir bezi 15-20 dakika boyunca göz altına koyarak bu etkiyi sağlayabilirsiniz.

2. Salatalık dilimleri yerleştirin

Salatalığın içeriğinde bulunan C vitamini göz çevresindeki dokuları besler ve serinletici etkisiyle şişliği azaltır. Böylece göz altı daha canlı görünür.

3. Antioksidan ve nemlendirici ürünler kullanın

E ve C vitamini gibi cilt bakım ürünleri göz altı morluklarını hafifletmeye yardımcı olur. Bu ürünler cildi nemlendirerek daha sağlıklı görünmesini sağlar.

4. Sıvı tüketimini artırın

Gün içerisinde daha fazla su içmek vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar. Bu da cilt sağlığını destekler.

5. Yeterli uyku alın

Her gün 7-8 saat uyumak cildin yenilenmesi ve göz altı morluklarının önlenmesi için oldukça önemlidir. Uykusuzluğun cildi solgun gösterdiği bilinen bir durumdur.

6. Soğutulmuş çay poşeti uygulayın

Çayın içeriğindeki antioksidanlar koyu halkaların görünümünü hafifletebilir. Bunun için önceden soğutulmuş çay poşetlerini göz altına koyabilirsiniz.

7. Uyurken başınızı yükseltin

Göz altlarında sıvı birikmesini önlemek için başınızı 1-2 yastıkla yükseltmek faydalı olabilir. Bu yöntem sabahları oluşan şişkinliğin önüne geçer.

8. Gül suyu uygulayın

Gül suyu cildi ferahlatır ve canlandırır. Bunun için bir pamuk yardımıyla göz çevresi silinebilir.

9. Hindistan cevizi yağıyla masaj yapın

Hindistan cevizi yağı E vitamini açısından oldukça zengindir. Yağ ile göz çevresine yapacağınız nazik masajlar kan dolaşımını hızlandırır ve morlukların azalmasına destek olur.

10. Limon suyu uygulayın

C vitamini açısından zengin olan limon suyu cilt tonunu açıcı ve canlandırıcı etkiye sahiptir. Pamuğa birkaç damla limon suyu damlatarak göz çevresine dikkatlice uygulamalısınız.