HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Göz altı morlukları neden olur, nasıl geçer? Göz altı morlukları için çözümler

Göz altı morlukları birçok insanın başına gelen yaygın bir cilt problemidir. Çoğunlukla yorgunluk, uykusuzluk ya da stres gibi faktörler sonucunda kendini gösterir. Göz altındaki deri, diğer bölgelere göre çok daha ince ve hassastır. Bu nedenle o bölgedeki kan damarlarının daha belirgin hale gelmesine neden olur. Peki, göz altı morlukları neden olur, nasıl geçer?

Göz altı morlukları neden olur, nasıl geçer? Göz altı morlukları için çözümler
Defne Vera Şahin

İçindekiler

  • Göz altı morlukları neden olur?
  • Göz altı morlukları nasıl geçer?
  • 1. Soğuk kompres uygulayın
  • 2. Salatalık dilimleri yerleştirin
  • 3. Antioksidan ve nemlendirici ürünler kullanın
  • 4. Sıvı tüketimini artırın
  • 5. Yeterli uyku alın
  • 6. Soğutulmuş çay poşeti uygulayın
  • 7. Uyurken başınızı yükseltin
  • 8. Gül suyu uygulayın
  • 9. Hindistan cevizi yağıyla masaj yapın
  • 10. Limon suyu uygulayın

Göz altı morlukları kadınlarda ve erkeklerde oldukça sık görülen bir durumdur. Bu morluklara genellikle göz altı torbalarının da eşlik ettiği görülür. Bu görüntü pek çok kişi için estetik kaygılara yol açtığından göz altı morluklarını gidermek için çeşitli çözüm yolları aranır. Göz altı morlukları çözüm yolları bazen kişinin günlük yaşam alışkanlıklarını değiştirmesiyle mümkün olabilir. Bunlar arasında yer alan yeterli uyku, dengeli beslenme, stres düzeyini azaltma gibi yaşam tarzı değişiklikleri bu konuda olumlu etkiler yaratabilir.

Göz altı morlukları neden olur?

Göz altı morluklarının en yaygın sebeplerinden biri uykusuzluk ve yorgunluktur. Fakat sadece bunlarla sınırlı değildir. Diğer faktörler arasında uzun süre güneşe maruz kalmak, yeterince su içmemek, genetik yatkınlık, yaşın ilerlemesi, yetersiz beslenme, kansızlık (anemi), vitamin eksiklikleri ve bazı metabolik rahatsızlıklar bu durumu tetikleyebilir. Yaş ilerledikçe göz çevresindeki deri incelir ve orbicularis oculi adı verilen kas tabakası ile kan damarları yüzeye daha yakın hale gelir. Bu da morlukların daha belirgin görünmesine neden olur.

Göz altı morluklarının başlıca nedenleri şunlardır:

  • Genetik yatkınlık bilhassa doğuştan gelen kahverengi pigment artışı
  • Atopik dermatit, alerjik kontakt dermatit, liken planus pigmentozus gibi bazı cilt rahatsızlıkları
  • Doğal yaşlanma süreci
  • Doğum kontrol hapları, östrojen takviyeleri ve bazı kanser ilaçları
  • Göz tansiyonu tedavisinde kullanılan göz damlaları
  • Gebelik, K vitamini eksikliği, pıhtılaşma bozuklukları gibi durumlarda oluşan mikro kanamalar
  • Uzun süre ekran karşısında kalmak, uykusuzluk ve aşırı yorgunluk
  • Sigara ve alkol kullanımı, yoğun stres
  • Güneşe fazla maruz kalmak
  • Kalp-damar hastalıkları, karaciğer ve böbrek problemleri, guatr
  • Kansızlık (anemi)
  • Sağlıksız ve dengesiz beslenme
  • Aşırı tuz tüketimi
  • Günlük su ihtiyacının karşılanmaması

Göz altı morlukları nasıl geçer?

Göz altı morluklarını hafifletmek için evde kolayca uygulanabilecek birçok doğal yöntem bulunmaktadır. Göz altı morlukları için çözümler aşağıdaki gibidir:

1. Soğuk kompres uygulayın

Soğuk kompresin göz altındaki şişkinliği azalttığı bilinmektedir. Soğuk uygulamak genişlemiş kan damarlarını daraltarak morlukların görünümünü hafifletir. Temiz bir havluya birkaç buz küpü sararak ya da soğuk suyla ıslatılmış bir bezi 15-20 dakika boyunca göz altına koyarak bu etkiyi sağlayabilirsiniz.

2. Salatalık dilimleri yerleştirin

Salatalığın içeriğinde bulunan C vitamini göz çevresindeki dokuları besler ve serinletici etkisiyle şişliği azaltır. Böylece göz altı daha canlı görünür.

3. Antioksidan ve nemlendirici ürünler kullanın

E ve C vitamini gibi cilt bakım ürünleri göz altı morluklarını hafifletmeye yardımcı olur. Bu ürünler cildi nemlendirerek daha sağlıklı görünmesini sağlar.

4. Sıvı tüketimini artırın

Gün içerisinde daha fazla su içmek vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar. Bu da cilt sağlığını destekler.

5. Yeterli uyku alın

Her gün 7-8 saat uyumak cildin yenilenmesi ve göz altı morluklarının önlenmesi için oldukça önemlidir. Uykusuzluğun cildi solgun gösterdiği bilinen bir durumdur.

6. Soğutulmuş çay poşeti uygulayın

Çayın içeriğindeki antioksidanlar koyu halkaların görünümünü hafifletebilir. Bunun için önceden soğutulmuş çay poşetlerini göz altına koyabilirsiniz.

7. Uyurken başınızı yükseltin

Göz altlarında sıvı birikmesini önlemek için başınızı 1-2 yastıkla yükseltmek faydalı olabilir. Bu yöntem sabahları oluşan şişkinliğin önüne geçer.

8. Gül suyu uygulayın

Gül suyu cildi ferahlatır ve canlandırır. Bunun için bir pamuk yardımıyla göz çevresi silinebilir.

9. Hindistan cevizi yağıyla masaj yapın

Hindistan cevizi yağı E vitamini açısından oldukça zengindir. Yağ ile göz çevresine yapacağınız nazik masajlar kan dolaşımını hızlandırır ve morlukların azalmasına destek olur.

10. Limon suyu uygulayın

C vitamini açısından zengin olan limon suyu cilt tonunu açıcı ve canlandırıcı etkiye sahiptir. Pamuğa birkaç damla limon suyu damlatarak göz çevresine dikkatlice uygulamalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nehirde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldıNehirde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Atama kararları Resmi Gazete’deAtama kararları Resmi Gazete’de

Anahtar Kelimeler:
göz altı morluklarına ne iyi gelir göz altı morluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde rakip takımı farka boğdu! Tammy Abraham attığı gollerle tarihe geçti

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde rakip takımı farka boğdu! Tammy Abraham attığı gollerle tarihe geçti

Özgür Özel açıklamıştı! O isim gözaltına alındı

Özgür Özel açıklamıştı! O isim gözaltına alındı

Ormanlık alanda cinayet! Arkadaşı tarafından öldürüldü

Ormanlık alanda cinayet! Arkadaşı tarafından öldürüldü

Annesini darbeden ağabeyini öldürmüştü! Cezası belli oldu

Annesini darbeden ağabeyini öldürmüştü! Cezası belli oldu

Sosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu! Askere böyle uğurlandı

Sosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu! Askere böyle uğurlandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.