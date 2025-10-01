HABER

Göz hastalıkları nedir, hangi tedaviler yapılır?

Kişilerin gözlerinde geçici ya da kalıcı herhangi bir sorun yaşanabilmektedir. Bu sorun bazen çeşitli dış etkenlere bağlı olarak yaşanan rahatsızlıklardan, bazen alından darbe sonucu oluşan travmalardan ya da doğuştan ve genetik nedenlerle olabilmektedir.

Ferhan Petek

Gözlerde oluşan ya da doğuştan beri süregelen bazı hastalıklar ile hastanelerin göz hastalıkları bölümü ilgilenmektedir. Özel göz doktoru muayenelerinde ya da sağlık kurumlarında görev yapan doktorlar, kişilerin şikayetlerine göre tedavi uygulayabilmektedirler.

Göz hastalıkları nedir?

Bireylerin görme yeteneklerini etkileyebilecek sorunlar çeşitlilik göstermektedir. Meydana gelen sorunlar ve hastalıklar genetik unsurlara ya da çevresel etkenlere bağlı olarak gelişebilmektedir. Tüm hastalıklar gibi göz hastalıkları için de erken tanı son derece önemli kabul edilmektedir. Bu nedenle tespit edilen belirtiler ve şikâyetler göz ardı edilmemeli vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Sağlık kurumlarındaki göz hastalıkları bölümü, ağrılar, enfeksiyonlar ya da çeşitli oranlarda meydana gelen görme kayıpları gibi sorunlarla ilgilenmektedir. Birçok göz hastalığının tanısı koyulduktan sonra tedavi süreçleri de bu bölümde takip edilir. Kişilerin göz tedavileri sağlık kurumlarının göz hastalıkları bölümünde gerçekleştirilmektedir. En temel olarak bilinen göz hastalıklarından bazıları şu şekildedir:

  • Göz tansiyonu ya da glokom
  • Miyop
  • Hipermetrop
  • Astigmatizma
  • Makula Dejenerasyonu (Sarı nokta hastalığı)
  • Katarakt
  • Presbiyopi
  • Şaşılık
  • Üveit
  • Göz tembelliği
  • Göz iltihapları
  • Görme kayıpları
  • Göz kuruluğu
  • Retinal dekolman
  • Arpacık
  • Astigmat

Göz hastalıkları bölümünde hangi tedaviler yapılır?

Hastanelerin göz hastalıkları bölümünde görev yapan göz doktorları, birçok göz hastalığının tedavisini yapmaktadırlar. Göz hastalıkları bölümünde muayene ve ameliyatlar dışında cerrahi müdahaleler de yapılmaktadır. Yapılan müdahalelerden bazıları ve göz hastalıkları bölümündeki tedaviler şunlardır:

  • Oküplastik
  • Kontakt lens
  • Kornea
  • Üvea retina
  • Vitreoretinal cerrahi
  • Glokom
  • Rehraktif cerrahi
  • Katarakt cerrahisi
  • Nörooftlmoloji
  • Şaşılık tredavisi
  • Kontakt lens
  • Kornea nakli
  • Astigmat tedavisi
  • Üveit tedavisi
  • Diyabetik retinopati ve önleyici tedaviler
göz hastalıkları
