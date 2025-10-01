Göz hastalıkları nedir, hangi tedaviler yapılır?

Gözlerde oluşan ya da doğuştan beri süregelen bazı hastalıklar ile hastanelerin göz hastalıkları bölümü ilgilenmektedir. Özel göz doktoru muayenelerinde ya da sağlık kurumlarında görev yapan doktorlar, kişilerin şikayetlerine göre tedavi uygulayabilmektedirler.

Göz hastalıkları nedir?

Bireylerin görme yeteneklerini etkileyebilecek sorunlar çeşitlilik göstermektedir. Meydana gelen sorunlar ve hastalıklar genetik unsurlara ya da çevresel etkenlere bağlı olarak gelişebilmektedir. Tüm hastalıklar gibi göz hastalıkları için de erken tanı son derece önemli kabul edilmektedir. Bu nedenle tespit edilen belirtiler ve şikâyetler göz ardı edilmemeli vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Sağlık kurumlarındaki göz hastalıkları bölümü, ağrılar, enfeksiyonlar ya da çeşitli oranlarda meydana gelen görme kayıpları gibi sorunlarla ilgilenmektedir. Birçok göz hastalığının tanısı koyulduktan sonra tedavi süreçleri de bu bölümde takip edilir. Kişilerin göz tedavileri sağlık kurumlarının göz hastalıkları bölümünde gerçekleştirilmektedir. En temel olarak bilinen göz hastalıklarından bazıları şu şekildedir:

Göz tansiyonu ya da glokom

Miyop

Hipermetrop

Astigmatizma

Makula Dejenerasyonu (Sarı nokta hastalığı)

Katarakt

Presbiyopi

Şaşılık

Üveit

Göz tembelliği

Göz iltihapları

Görme kayıpları

Göz kuruluğu

Retinal dekolman

Arpacık

Astigmat

Göz hastalıkları bölümünde hangi tedaviler yapılır?

Hastanelerin göz hastalıkları bölümünde görev yapan göz doktorları, birçok göz hastalığının tedavisini yapmaktadırlar. Göz hastalıkları bölümünde muayene ve ameliyatlar dışında cerrahi müdahaleler de yapılmaktadır. Yapılan müdahalelerden bazıları ve göz hastalıkları bölümündeki tedaviler şunlardır: