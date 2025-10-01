Göz hastalıkları nedir, hangi tedaviler yapılır?

Gözlerde oluşan ya da doğuştan beri süregelen bazı hastalıklar ile hastanelerin göz hastalıkları bölümü ilgilenmektedir. Özel göz doktoru muayenelerinde ya da sağlık kurumlarında görev yapan doktorlar, kişilerin şikayetlerine göre tedavi uygulayabilmektedirler.
Bireylerin görme yeteneklerini etkileyebilecek sorunlar çeşitlilik göstermektedir. Meydana gelen sorunlar ve hastalıklar genetik unsurlara ya da çevresel etkenlere bağlı olarak gelişebilmektedir. Tüm hastalıklar gibi göz hastalıkları için de erken tanı son derece önemli kabul edilmektedir. Bu nedenle tespit edilen belirtiler ve şikâyetler göz ardı edilmemeli vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
Sağlık kurumlarındaki göz hastalıkları bölümü, ağrılar, enfeksiyonlar ya da çeşitli oranlarda meydana gelen görme kayıpları gibi sorunlarla ilgilenmektedir. Birçok göz hastalığının tanısı koyulduktan sonra tedavi süreçleri de bu bölümde takip edilir. Kişilerin göz tedavileri sağlık kurumlarının göz hastalıkları bölümünde gerçekleştirilmektedir. En temel olarak bilinen göz hastalıklarından bazıları şu şekildedir:
Hastanelerin göz hastalıkları bölümünde görev yapan göz doktorları, birçok göz hastalığının tedavisini yapmaktadırlar. Göz hastalıkları bölümünde muayene ve ameliyatlar dışında cerrahi müdahaleler de yapılmaktadır. Yapılan müdahalelerden bazıları ve göz hastalıkları bölümündeki tedaviler şunlardır:
