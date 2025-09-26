Göz yorgunluğu nedir? Göz yorgunluğunu azaltan egzersizler nelerdir?

Gözlerin uzun süreli kullanımında görülen göz yorgunluğu ciddi bir hastalık olarak değerlendirilmez. Fakat belirtilerin şiddeti arttığında kişilerin günlük aktivitelerini oldukça zorlaştırabilir. Yorgunluğun temelinde göz kaslarının ve sinirlerinin fazla çalışması yatar. Göz yorgunluğu genellikle kolay yöntemlerle hafifletilebilen geçici bir durumdur. Gözleri aşırı yoran faktörler ortadan kaldırılırsa şikayetler de kısa sürede azalacaktır. Bu noktada göz yorgunluğunu azaltan egzersizler merak edilmektedir.

Göz yorgunluğu nedir?

Göz yorgunluğu uzun süreli odaklanmalar sonucunda göz kaslarının zorlanmasıyla ortaya çıkar. Günümüzde pek çok insanda görülen yaygın bir rahatsızlıktır. Bilgisayar, telefon ve televizyon gibi ekranlara saatlerce bakmak gözlerde yorgunluk hissine yol açabilir.

Göz yorgunluğu çoğu zaman ciddi bir sağlık sorunu olarak görülmese de günlük yaşamı olumsuz etkileyen bir sorundur. Bilhassa iş ve eğitim hayatındaki konsantrasyonun bozulmasına ve verimliliğin düşmesine neden olabilir.

Günümüzde bu durumun daha yaygın olmasının en önemli nedeni dijital cihazların kullanımıdır. O yüzden genellikle “dijital göz yorgunluğu” terimi kullanılmaktadır. Ekran karşısında uzun süre vakit geçiren kişilerde göz yorgunluğunun belirtileri daha belirgin hale gelir. Bazı kişilerde hafif bir rahatsızlık hissi olurken, bazılarında ise günlük aktiviteleri aksatacak duruma gelebilir.

Göz yorgunluğunu azaltan egzersizler nelerdir?

Göz yorgunluğuna karşı uygulanabilecek egzersizler şu şekildedir:

1. Göz kırpma ve esneme

Gözlerin hızlı bir şekilde rahatlaması için en etkili yöntem onları nemli tutmaktır. Göz kırpmak ya da esneme hareketi gözyaşı üretimini artırır. Bu sayede gözler yeniden nemlenir. Bilhassa hızlı ve üst üste göz kırpmak gözyaşının göz yüzeyine eşit şekilde yayılmasını sağlar.

2. Göz yuvarlama

Göz yogasında da kullanılan bu egzersiz göz kaslarını rahatlatmaya yardımcı olur. Gözlerini yavaşça bir yöne yuvarladıktan sonra tekrar ortaya getirin ve aynı hareketi diğer yöne doğru uygulayın. Bu egzersiz göz çevresindeki kasları gevşetecektir. Yoğun çalışma sırasında bu hareketi her saat başı tekrarlamak oldukça faydalı olacaktır.

3. Odak değiştirme

İlk olarak işaret parmağınızı burnunuzun birkaç santim önünde tutun ve gözlerinizi parmağa odaklayın. Sonra parmağınızı yavaşça yüzünüzden uzaklaştırın ve gözlerinizle takip edin.

İkinci adıma kolunuz tamamen uzandığında parmağınızın arkasında kalan bir cisme birkaç saniye kadar odaklanın. Ardından tekrar parmağa odaklanın. Bu hareket göz kaslarını esnetir ve gözlerin odaklanma yeteneğini güçlendirir.

4. Göz avuçlama

Gözlerinizi kapatın ve avuçlarınızı gözlerinizi kaplayacak şekilde gözlerin üstüne getirin. Çok fazla baskı uygulamadan 30-60 saniye bu şekilde bekleyin. Gün içerisinde gözlerinizin yorulduğunu hissetikçe bu hareketi uygulayabilirsiniz.

5. Ilık kompres

Gözleri rahatlatmanın bir diğer etkili yolu da ılık kompres uygulamaktır. Ilık su göz kaslarını gevşetir. Bununla beraber gözlerin nemli kalmasına yardımcı olur. Bunun için ılık suya ya da siyah çaya batırılmış bir pamuk ya da bez kullanabilirsiniz. Gözlerinizi bu şekilde kapatarak dinlendirmek diğer egzersizlerde olduğu gibi gözlerin rahatlamasını sağlar.