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Gözaltına alınan yangın şüphelisi tutuklandı

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Toptaş Mahallesi’nde meydana gelen orman yangınından sonra Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda bir kişi gözaltına alınarak çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Gözaltına alınan yangın şüphelisi tutuklandı

8 Eylül tahininde Kumluca’ya bağlı Toptaş Mahallesi’nde başlayan ve ardından Güzören Mahallesi’ne kadar ulaşan orman yangını sonucu seralar, zeytin ve nar bahçelerinin yanı sıra bir ev tamamen yanmış, 9 ev kısmen zarar görmüştü. 22 saatte kontrol altına alınan yangının ardından başlatılan soruşturmada Toptaş Mahallesi’nde ikamet eden R.P. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan inceleme sonucunda yangının R.P.’ye ait bahçede başlayan yangının, zeytin bahçesini sulamakta kullanılan dinomadan çıktığı değerlendiriliyor. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan R.P., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Elmalı Kapalı Cezaevine götürüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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antalya
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