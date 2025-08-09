HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gözaltına alınırken polisin parmağını ısırarak kopardı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, yakalanan şüpheli, gözaltı esnasında polis memurunun parmağını ısırarak kopardı. Yaralı polis memuru hastaneye kaldırılırken, şüpheli tutuklandı.

Gözaltına alınırken polisin parmağını ısırarak kopardı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki olay, dün akşam saatlerinde Cemaliye Mahallesi Çiçek Caddesi'nde mevkisinde meydana geldi.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüpheli şahıslara yönelik kontrollerde bulunan Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), yaya gezen C.B. isimli şüpheliyi durdurarak yaptığı aramada, üzerinde uyuşturucu ele geçirdi.

POLİSİN PARMAĞINI ISIRARAK KOPARDI

Şüpheli C.B., gözaltına alındığı sırada polis memuru B.K.'nin parmağını ısırarak kopardı. Yaralanan polis memuru Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltına alınırken polisin parmağını ısırarak kopardı! 1

TUTUKLANDI

Denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıktığı öğrenilen C.B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gözaltına alınırken polisin parmağını ısırarak kopardı! 2

Kaynak: İHA
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'Türkiyeli' çıkışıMHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'Türkiyeli' çıkışı
Bakan Fidan: "Türkiye ve Mısır olarak İsrail'in senaryolarının karşısındayız"Bakan Fidan: "Türkiye ve Mısır olarak İsrail'in senaryolarının karşısındayız"

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Tekirdağ uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe'den Türkiye rekoru geliyor! Yıldız isme İngiliz devi talip...

F.Bahçe'den Türkiye rekoru geliyor! Yıldız isme İngiliz devi talip...

Hukuk fakültelerine giriş için sıralama barajı değişti!

Hukuk fakültelerine giriş için sıralama barajı değişti!

Erken seçim tartışmaları sürüyor, anketler art arda geliyor

Erken seçim tartışmaları sürüyor, anketler art arda geliyor

Halı sahada sakatlanmıştı! Milyonluk tazminat davasını kazandı

Halı sahada sakatlanmıştı! Milyonluk tazminat davasını kazandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne usulsüz dolgu cezası!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne usulsüz dolgu cezası!

Teslime cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu!

Teslime cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.