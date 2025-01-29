Gözaltına alınmışlardı! Serhan Asker ve Seda Selek serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hakkındaki iddiaları dile getirdiği bilirkişinin konuşmasını paylaştığı gerekçesi ile gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alınmıştı.

Daha sonra aynı soruşturmada kapsamında Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve Seda Selek de gözaltına alınmıştı.



Serhan Asker



2 SUÇ KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Konuyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapılmış ve üç ismin de "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" ve "Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçları kapsamında gözaltına alındığı bildirilmişti.



Seda Selek



YURT DIŞI YASAĞI VE HAFTADA BİR GÜN İMZA ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteciler Serhan Asker ve Seda Selek serbest bırakıldı. İki isim hakkında da yurt dışı yasağı ve hafta bir gün imza şartı getirildi.

"ÜZERİME ATILI SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Seda Selek ifadesinde, İmamoğlu'nun basın toplantısındaki açıklamalarının sunmuş olduğu programın konusu haline geldiğini, o an ne konuştuklarını tam hatırlayamamakla birlikte konuların kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıdığını söyledi. Program sırasında rejiden kendisine Pehlivan'ın ses kaydının yayına verileceğinin söylendiğini ifade eden Selek, rejiden kimden geldiğini hatırlamadığı bilginin ardından kaydın yayınlandığını belirtti. Selek, yayın öncesinde ses kaydının varlığından ve yayınlanacağından haberi olmadığını savunarak, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. İBB Başkanı'nın açıklamasının benim yayın saatime denk gelmesi nedeniyle böyle bir durum gerçekleşti. Muhtemelen farklı bir saatte açıklama yapılsaydı başka bir arkadaşımız bu suçlamayla karşı karşıya kalacaktı." dedi.

BARIŞ PEHLİVAN: 'GÖRÜŞMELER TAMAMEN GAZETECİLİK REFLEKSİYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Barış Pehlivan, ifadesinde, 22 yıldır gazetecilik yaptığını, Halk TV'de yayımlanan 'Kayda Geçsin' isimli programda yorumcu olduğunu ve Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptığını söyleyerek, “Soruşturmaya konu olayla ilgili olarak olay günü Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısı için İBB'de bulunmaktaydım. Hatta bu basın toplantısı düzenlenirken İBB Başkanı'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soru da sordum. Toplantı bitiminde belediye bahçesinde bulunduğum esnada gazetecilik refleksi göstererek toplantıda bahsedilen kişi hakkındaki iddialara ilişkin cevap vermesi amacıyla kişinin telefon numarasını bulmak istedim. Daha sonra kendi kullanmakta olduğum cep telefonundan S.B.'yi aradım. Öncelikle kendimi tanıttım, daha sonra da hakkındaki iddialarla ilgili olarak sorular sordum. Bu esnada yanımda, Emniyet ifademde bahsetmediğim ama Halk TV'nin açıklamasıyla da ortaya çıkan Kürşat Oğuz isimli kanal yöneticisi vardı. Ben konuşmaya başladığımda telefonun sesi hoparlördeydi. Sesi hoparlöre almamın amacı, kanal yöneticim olan Kürşat Bey'in de konuşmayı duyması ve konuşma esnasında da bir yandan not almaktı" dedi.

Gazeteci Pehlivan, Kürşat Oğuz'un konuşma sırasında gazetecilik refleksiyle, o anda herhangi bir eksiklik olmaması amacıyla görüşmeleri kayıt altına aldığını gördüğünü söyledi. Pehlivan savunmasının devamında, “Amacımız, bilirkişi ile yaptığımız görüşmeyi kelimesi kelimesine doğru aktarabilmekti. Ancak daha sonra bu görüşme kaydının Halk TV'de yayımlandığını öğrendim. Bunun canlı yayında o an için yayımlanacağını bilmiyordum. Kaldı ki bu kayıt yapılırken, benim bu görüşmenin ses kaydını yayımlamak gibi bir amacım da yoktu. Kürşat Bey'in bu görüşmeyi bir başkasına gönderip yayımlattığını veya kendisinin canlı yayında doğrudan yayımlatıp yayımlatmadığını bilmiyorum. Ancak sunmuş olduğumuz Halk TV kurumsal açıklaması, konuya ilişkin bize bilgi vermektedir. Ben, Kürşat Bey'in de o anki gündemin sıcaklığıyla ve gazetecilik refleksiyle bu şekilde hareket ettiğine eminim. Benim, söz konusu S.B. ile ilgili olarak yapmış olduğum görüşmeler tamamen gazetecilik refleksiyle gerçekleştirilmiş ve habere ulaşmak maksadıyla yapılmıştır. Herhangi bir şekilde yapmış olduğu bilirkişilik faaliyetlerini yönlendirme amacı taşımamaktadır. Zaten sorularımı da kendisini gazetecilik amacıyla aradığımı ve görüşmek istediğimi vurgulayarak soruyorum. Bununla birlikte genel yayın yönetmenimizin de yine gazetecilik amacıyla bu kişinin açıklamalarını Halk TV'de yayımladığına eminim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yazılı ve görsel medyada Ekrem İmamoğlu'nun Esenyurt ve Beşiktaş Belediyesi hakkında raporlar yazan bilirkişinin ismini 'hedef gösterecek şekilde' yayınlayan basın kurumları hakkında gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat vermişti.

Başsavcılık, İmamoğlu'nun dün düzenlediği basın toplantısında ismini açıkladığı bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini yayınlayan Halk TV ile yayının sunucusu hakkında soruşturma başlatmıştı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda Halk TV ve Pehlivan hakkında, "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Sonrasında ise aynı soruşturma kapsamında Serhan Asker ile Seda Selek de gözaltına alınmıştı.