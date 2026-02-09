HABER

İfadeye çağrılmıştı! Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede serbest vırakıldı

Giresun'un CHP'li Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medyadan yayımladığı bir mesaj nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdikten sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. Adliye çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlara kısa bir açıklama yapan Dede, "Sizleri bugün mahcup ettiğim için özür diliyorum" dedi.

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, hakkında yapılan şikayet üzerine Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Akşam saatlerinde adliyeye gelerek ifade veren Dede, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme, Dede'nin tutuksuz yargılanmasına karar vererek adli kontrol şartı uyguladı. Soruşturma kapsamında Dede'nin cep telefonlarına da incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi.

ADLİYE ÇIKIŞINDA ÖZÜR DİLEDİ

Adliye çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlara kısa bir açıklama yapan Dede, "4 Nisan 2024'te burada hep beraber geldik, mazbata aldık. Bugün hakim karşısına çıktım. Sizleri bugün mahcup ettiğim için özür diliyorum. Ama bundan sonra daha güçlü bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bana vermiş olduğunuz bu görevi 5 yıl boyunca namusum, haysiyetim üzerine tekrar yemin ediyorum ki daha güçlü bir şekilde devam edeceğim. Bu komplolara boyun eğmeyeceğiz, dik duracağız" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

