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Gözaltına alınmıştı! Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

'CHP'ye kayyum atanacak' paylaşımıyla gündem olan Rasim Ozan Kütahyalı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Bolu'da, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alınmıştı. Kütahyalı, Bolu Adliyesi'nde SEGBİS bağlantısı ile verdiği ifadenin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınmıştı! Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gazeteci ve televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda önce Ankara'da 2 belediyeye operasyon yapılabileceğini ve daha sonra CHP'ye geçici kayyım atanacağını iddia etmişti. Kütahyalı'nın iddiasının gerçeği yansıtmadığı kısa süre içinde açıklanmıştı.
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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddialar üzerine Kütahyalı hakkında, TCK'nın 217'nci maddesinde düzenlenen 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlattı.

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BOLU'DA GÖZALTINA ALINDI

Kütahyalı, aracıyla seyir halindeyken Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin yaptığı takip sonucunda TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde yakalandı. Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite'ye sevk edildi. Burada işlemleri biten Kütahyalı, Bolu Adliyesi'ne getirildi.

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ADLİ KONTROLLE SERBEST

Rasim Ozan Kütahyalı, SEGBİS sistemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından SEGBİS sistemiyle sevk edildiği Nöbetçi Hakimlikçe, Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı. (DHA-İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rasim Ozan Kütahyalı
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