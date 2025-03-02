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  4. Zorlu Holding'de 'Ramazan tebriği' kriz yaratmıştı! Gözaltına alınan eski CEO Cem Köksal serbest bırakıldı

Zorlu Holding'de 'Ramazan tebriği' kriz yaratmıştı! Gözaltına alınan eski CEO Cem Köksal serbest bırakıldı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
02.03.2025 14:55
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Zorlu Holding üst yönetimde yaşanan “Ramazan tebriği” krizi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında başlattığı re'sen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zorlu Holding'de 'Ramazan tebriği' kriz yaratmıştı! Gözaltına alınan eski CEO Cem Köksal serbest bırakıldı

Zorlu Holding bünyesinde bulunan Vestel'in CEO'su Ergün Güler şirket çalışanlarına gönderdiği Ramazan tebriği mesajı kriz çıkartmıştı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal, Güler'in mesajına tüm şirket çalışanlarının göreceği şekilde tepki gösterdi. Şirket içinde yaşanan kriz sosyal medyaya da yansıdı. Olayın sosyal medyaya yansımasından sonra Köksal'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

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GÖZALTINA ALINDI

Olayın arından Cem Köksal hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Hakkında soruşturma başlatılan Cem Köksal daha sonra gözaltına alınmıştı.

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ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

İşlemleri tamamlanan Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Köksal olayın gündem olmasının ardından görevinden istifa etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Zorlu Holding ceo
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