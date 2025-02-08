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Gözden kaçan kanser belirtisine dikkat! Geceleri ortaya çıkıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.02.2025 07:25
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Sosyal medyada içerik üreten bir doktor, çoğu kişi tarafından gözden kaçan yaygın bir kanser belirtisi hakkında takipçilerine uyarıda bulundu. Herkesin dikkat etmesi gereken belirtiye dikkat çekti.

Gözden kaçan kanser belirtisine dikkat! Geceleri ortaya çıkıyor

TikTok'ta 'MrDr_HQ' kullanıcı adıyla sağlık alanında paylaşımlar yapan tıp uzmanı, insanların sıklıkla gözden kaçırdığı yaygın bir semptom olduğunu ve bunun yalnızca geceleri ortaya çıktığını söyledi.

GECE ORTAYA ÇIKAN TEHLİKELİ SEMPTOM

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Yakın zamanda yaptığı uyarıda, insanların farkında olması gereken basit bir işaretin, kanserle sıklıkla ilişkilendirilmemeleri olduğunu söyledi. Ancak, ona göre, altta yatan bir sağlık sorunundan kaynaklanabileceği için sıklaşırsa insanların dikkat etmesi gereken bir semptom.

Gece terlemesinin önemli bir semptom olduğunu belirten doktor, "Gece terlemeleri, insanlar tarafından göz ardı edilen çok, çok önemli bir semptomdur. Birincisi kan kanserleri veya herhangi bir türdeki kötü huylu tümörlerdir, bu nedenle herhangi bir kanser türü gece terlemelerine neden olabilir. Ek olarak, tüberküloz gibi ciddi enfeksiyonlardan da kaynaklanabilir.

Ayrıca lupus veya vaskülit gibi iltihaplı hastalıklardan da kaynaklanabilir, bu nedenle bu iltihaplı durumlar gece terlemelerine neden olur. Ayrıca tiroid gibi hormonlarınızda düzensizlikler olduğu anlamına da gelebilir, yüksek tiroidi olan kişilerde gece terlemeleri olur.

Bu nedenle, gece terlemeleriniz varsa, mutlaka doktorunuzla konuşun ve herhangi bir anormallik olup olmadığını kontrol etmek için kan testleri yaptırın." diyerek uyarıda bulundu.

GECE TERLEMESİ KANSERİ Mİ İŞARET EDİYOR?

Gece terlemeleri bazı kanserlerin, özellikle karsinoid tümör, lösemi ve lenfomanın erken bir belirtisi olabilir. Ancak, gece terlemeleriniz kanserle bağlantılıysa muhtemelen başka semptomlar da yaşarsınız.

Bunlara ateş veya açıklanamayan kilo kaybı dahil olabilir. Kemik ve karaciğer kanseri gibi diğer kanserler de gece terlemelerine neden olabilir. Ancak gece terlemeleri genellikle bu kanserlerde daha az yaygın bir semptomdur.

Bazı kanser türlerinin gece terlemelerine neden olmasının nedeni çok açık değildir. Vücudunuzun kanserle savaşmaya çalışması olabilir, ancak hormon seviyesi değişiklikleri de buna neden olabilir.

Kanser ateşe yol açtığında, vücudunuz soğumaya çalışmak için çok fazla terleyebilir. Ancak, gece terlemelerinin çeşitli nedenlerle ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.

Bunları deneyimlemeniz kanser olduğunuz anlamına gelmez. Ancak sorun sık görülüyorsa veya endişe yaratıyorsa, sorunun kökenini bulup bulamayacaklarını görmek için doktorunuzla iletişime geçmelisiniz.

Anahtar Kelimeler:
kanser terleme
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