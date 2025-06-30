Gözler Ankara'ya çevrildi! CHP'nin kurultay davası başladı: Lütfü Savaş'ın avukatı: Özel görevden el çektirilmelidir

Günlerdir tartışılan gün geldi çattı. CHP'de hareketli günlerin yaşanmasına neden olan kurultayın iptal davası Ankara'da görülmeye başlandı. CHP lideri Özgür Özel dün yaptığı açıklamada meydan okumuş "Yarın ne karar vereceklerse versinler. Verecekleri her karara hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır" ifadelerini kullanmıştı. Dava bugün hızlı başladı. Hatay Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı, Özgür Özel'in görevden el çektirilmesini istedi. İşte davada yaşananlar...

11.00 CHP'NİN AVUKATINDAN SAVAŞ'A TEPKİ “Lütfü Savaş bu yönetim tarafından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak göstermiştir. Bugünkü iddiaları dürüstlük kuralına uymamaktadır. Dava açma süresi geçmiştir. 6 Nisan 2025’teki olağanüstü kurultayla bu dava konusuz kalmıştır. Delegenin önüne sandık konulmuştur. Aslolan siyasi partilerin kendi eliyle yönetilmesidir. Partiler, kongreleri ve seçilen kişiler eliyle yönetilir. Bu kişilerin işten el çektirilerek başkalarının partiyi yönetmesi yönünde karar da almak kanunun ruhuna da aykırıdır. Bu mahkeme görevsizdir. Siyasi partilerin kongreleri ancak seçim kurullarıyla denetlenir. Mahkemelerin karar vermesi halinde YSK etkisiz hale gelir. Bu durumda partilerin tüm seçimleri mahkeme tehdidi altında kalır.” (Alican Uludağ)

10:53 ÜMİT ERKOL: "BUGÜN BÜYÜK BİR SÜRPRİZ BEKLEMİYORUZ" CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol dava ile ilgili açıklamada bulundu. Erkol, "Bugün büyük bir sürpriz beklemiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da partisini ve Türkiye'yi krize sokacak bir adım atmayacağını, partisini ve Türkiye'yi krize sokacak bir projenin içerisinde olmayacağına inanıyorum" dedi.

10.50 "MİLLİ GÜVENLİK SORUNU" SÖZÜNE GÖNDERME CHP'nin avukatı: "Davacı vekili milli güvenlik sorunu dedi. Milli güvenlik sorunu lafını bir tanık da kullanmıştı ceza dosyasında. Neyin ne olduğu, tanığın kimin tanığı olduğu neyi amaçladığı şimdi açıkça anlaşılmıştır."

10.43 Sözlü beyanda bulunan CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ceza davasında da ifade vermediğine dikkat çekti. Ceza yargılanmasının kesinleşmesinin beklenmesi gerektiğini kaydetti, yargılananların beraat etme ihtimalleri olduğunu söyledi, “Beraat kararı verilirse bu dava içinden çıkılmaz bir hal alır” dedi. Çağlayan, ceza davasındaki delillerden kimsenin kimseye bir menfaat verdiğinin ispatlanamadığına dikkat çekti. (Alican Uludağ)