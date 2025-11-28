HABER

Gözler bugün CHP'de! Kurultay maratonu başlıyor

CHP 39. Olağan Kurultay'ı bugün başlıyor. 3 gün sürecek olan kurultayın sloganı ise 'Şimdi iktidar zamanı'. Kurultayda parti programı onaylanacak. Kurultay kapsamında; yarın genel başkan seçimi, pazar günü ise Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi yapılacak. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

CHP'de gözler bugün başlayacak olan 39. Olağan Kurultaya çevrildi. 'Şimdi İktidar Zamanı' sloganıyla gerçekleştirilecek kurultay öncesi CHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

CHP'DEN KURULTAY PAYLAŞIMI

Yapılan açıklamada, "Türkiye’nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Başkanımız Özgür Özel ile iktidara yürüyor" denildi.

LİSTEDE DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

3 gün sürecek kurultayda anahtar listede değişiklikler bekleniyor. Yarın genel başkan seçimi, pazar günü ise Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi yapılacak. Kurultayda toplam 1385 delege oy kullanacak.

KILIÇDAROĞLU KATILMAYACAK

Öte yandan partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaorğlu da kurultaya davet edildi. Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılması ise beklenmiyor.

