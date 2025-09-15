CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıkmadı! Duruşma ertelendi

CHP 'yle ilgili aylardır süren tartışmalarda kritik eşiğe gelindi. Tartışmalı kurultayların iptali davasının duruşması başladı. Davada müşteki Lütfü Savaş , mağdur Kemal Kılıçdaroğlu , şüpheli ise Ekrem İmamoğlu . Mutlak butlan kararı çıkarsa eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu görevine dönmüş olacak. Özgür Özel ve mevcut CHP yönetimi ise böyle bir kararı kabul etmeyeceklerini defalarca dile getirdi. CHP lideri Özel davayı Genel Merkez'den takip ediyor. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği mahkemede neler yaşanıyor. İşte mahkeme salonundaki tüm gelişmeler...

CHP'DEN İLK TEPKİ

11.25

Mahkemenin erteleme kararının ardından CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal şu değerlendirmeyi yaptı:

"CHP kurultay davasının ertelenmesi, basit bir takvim meselesi değildir. Bu dava çoktan konusuz kalmış, hukuken REDDEDİLMESİ GEREKEN bir dosyadır. Buna rağmen ertelenmesi, doğrudan AKP’nin işine yarayan, siyasal iktidara zaman kazandıran bir adımdır.

SİYASİ PARTİLER KANUNU çok açık. Parti kongre ve kurultaylarına ilişkin denetim seçim hâkimine ve YSK’ya aittir. Asliye hukuk mahkemelerinin bu alanda karar vermesi YETKİ GASPIDIR. Konusu kalmamış bir davanın sürüncemede bırakılması, yargının siyasete alet edilmesidir.

ERTELEME DEMEK, DEMOKRASİYİ ASKIYA ALMAK DEMEKTİR. AKP’nin ihtiyacı olan “nefes borusu” mahkeme eliyle açılmıştır. Halkın iradesini mahkeme salonlarına hapseden bu anlayış, hukuk devletini zedeler, adalete olan güveni yok eder.

UNUTULMASIN Davalar iktidarın ömrünü uzatmak için değil, adaletin tecellisi için vardır. Konusuz kalan davanın derhâl reddi hukuk devletinin gereğidir."