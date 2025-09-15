HABER

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıkmadı! Duruşma ertelendi

CHP'de kritik gün. CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmeye başlandı. Dava hareketli başladı ve avukatlar arasında gerginlik yaşandı. Lütfü Savaş'ın avukatı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye kayyum olarak atanmasını talep etti. Duruşmadan karar çıkmadı. İşte dakika dakika yaşananlar...

Ufuk Dağ

CHP'yle ilgili aylardır süren tartışmalarda kritik eşiğe gelindi. Tartışmalı kurultayların iptali davasının duruşması başladı. Davada müşteki Lütfü Savaş, mağdur Kemal Kılıçdaroğlu, şüpheli ise Ekrem İmamoğlu. Mutlak butlan kararı çıkarsa eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu görevine dönmüş olacak. Özgür Özel ve mevcut CHP yönetimi ise böyle bir kararı kabul etmeyeceklerini defalarca dile getirdi. CHP lideri Özel davayı Genel Merkez'den takip ediyor. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği mahkemede neler yaşanıyor. İşte mahkeme salonundaki tüm gelişmeler...

CHP nin kurultay iptali davasında karar çıkmadı! Duruşma ertelendi 1

CHP'DEN İLK TEPKİ

11.25

Mahkemenin erteleme kararının ardından CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal şu değerlendirmeyi yaptı:
"CHP kurultay davasının ertelenmesi, basit bir takvim meselesi değildir. Bu dava çoktan konusuz kalmış, hukuken REDDEDİLMESİ GEREKEN bir dosyadır. Buna rağmen ertelenmesi, doğrudan AKP’nin işine yarayan, siyasal iktidara zaman kazandıran bir adımdır.

SİYASİ PARTİLER KANUNU çok açık. Parti kongre ve kurultaylarına ilişkin denetim seçim hâkimine ve YSK’ya aittir. Asliye hukuk mahkemelerinin bu alanda karar vermesi YETKİ GASPIDIR. Konusu kalmamış bir davanın sürüncemede bırakılması, yargının siyasete alet edilmesidir.

ERTELEME DEMEK, DEMOKRASİYİ ASKIYA ALMAK DEMEKTİR. AKP’nin ihtiyacı olan “nefes borusu” mahkeme eliyle açılmıştır. Halkın iradesini mahkeme salonlarına hapseden bu anlayış, hukuk devletini zedeler, adalete olan güveni yok eder.

UNUTULMASIN Davalar iktidarın ömrünü uzatmak için değil, adaletin tecellisi için vardır. Konusuz kalan davanın derhâl reddi hukuk devletinin gereğidir."

DURUŞMADAN KARAR ÇIKMADI

11.15

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, CHP kurultay davası duruşmasında karar çıkmadı. Duruşma 24 Ekim'e ertelendi.

"MUTLAK BUTLAN ÇIKARILAMAZ"

10.45

CHP Vekili Avukat Çağdaş Karaküçük:

"Davacıların derdi kurultay toplamak değildir. Polis zoruyla yönetime gelmek istemektedirler. Bu belli olmuştur. Gelen sonuçlardan mutlak butlan hali çıklarılamaz. Mutlak butlan halinin burada oluşamayacağını eklemek isteriz. Bu davayla amaç kongre seçimleri belirlemekse CHP bir önceki olağanüstü kurultayında zaten bunu yapmıştır.

10.35

DAVANIN REDDİ İSTENDİ

CHP davasında, kurultayın iptalini isteyen davacılardan biri davanın reddini ve kurultayın geçerli sayılmasını talep etti

CHP nin kurultay iptali davasında karar çıkmadı! Duruşma ertelendi 2

"KILIÇDAROĞLU KAYYUM OLSUN"

10.30

Lütfü Savaş'ın avukatı duruşmadaki beyanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye kayyum olarak atanmasını talep etti.

Davacı avukatı Onur Yusuf Üregen: Oylamaya hile karıştırılması kurultay iradesini tamamen ortadan kaldırmıştır. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı kamu düzenine aykırılığı nedeniyle mutlak butanla batıldır.

CHP nin kurultay iptali davasında karar çıkmadı! Duruşma ertelendi 3

10.28

SALONDA GERGİNLİK

CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, Avukat Onur Yusuf Üregen’in “suç organizasyonu” demesi üzerine tepki gösterdi. Ortada daha suç yok dedi. CHP’li avukatlar: Ortada bitmiş dava mı var kesinleşmiş ceza mı var suç örgütü kriminal faaliyet ifadeleri ne demek oluyor?

SALON DEĞİŞİKLİĞİ REDDEDİLDİ

Avukat Uğur Poyraz, mahkeme salonunun küçüklüğü sebebiyle hakimden salon değişikli talep etti. Mahkeme hakimi “Bu saatte mi yapalım avukat bey? salonumuz burası” dedi.

10.25

Lütfü Savaş'ın avukatı: "Tutuklu İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve mevcut Genel Başkan Özgür Özel tarafından birçok sanıkla birlikte kurultaya hile karıştırılmıştır. Bu organize bir suç faaliyetidir."

