HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'e “Dijital Erişilebilirlik” ödülü: Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti

Türk Telekom, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen “Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması”nda, Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan “Dijital Erişilebilirlik” kategorisinde ödül aldı.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'e “Dijital Erişilebilirlik” ödülü: Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti
Mustafa Fidan

Kültür-sanattan eğitime, sosyal hayattan gönüllülük projelerine kadar erişilebilirlik odaklı çözümler sunan Türk Telekom, AK Parti Kongre Merkezi’nde Dünya Engelliler Günü kapsamında “Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması” programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görüldü. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan “Dijital Erişilebilirlik” kategorisinde ödül aldı.

ŞAHİN: “ENGELSİZ TÜRKİYE YÜZYILI” VİZYONUNA KATKI SUNMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, açıklamasında “Türk Telekom olarak herkes için erişilebilir bir yaşam hedefi doğrultusunda attığımız adımlarla, bilgiye erişimi kolaylaştıran çözümlerden kültürel hayata katılımı artıran uygulamalara kadar pek çok alanda engelleri azaltmayı amaçlıyoruz. Herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle çıktığımız yolda, “Engelsiz Türkiye Yüzyılı” vizyonuna katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen Dünya Engelliler Günü Buluşması’nda Türk Telekom olarak “Dijital Ürünler” kategorisinde erişilebilirlik ödülünü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdimleriyle teslim almak, hem kurumumuz hem de sürdürülebilir dijital dönüşüm vizyonumuz adına büyük bir onurdur.

Türk Telekom CEO su Ebubekir Şahin e “Dijital Erişilebilirlik” ödülü: Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti 1

"DAHA KAPSAYICI VE DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEĞİ BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ"

Türk Telekom olarak; teknolojinin herkes için erişilebilir olması gerektiğine inanıyor, daha kapsayıcı ve daha güçlü bir geleceği birlikte inşa ediyoruz. Engelsiz Türkiye Yüzyılı vizyonuna öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bu gaye için canla başla değer üreten tüm kurumlarımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Kapsayıcı ve sürdürülebilir dijital dönüşüm hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk Telekom CEO’su Şahin, Başsavcı Gürlek'i ağırladı Türk Telekom CEO’su Şahin, Başsavcı Gürlek'i ağırladı
04 Aralık 2025
04 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmralı tutanağı komisyonda okunduİmralı tutanağı komisyonda okundu
Kilolarca altını böyle çalmış! Adliyedeki soygunun görüntüleri ortaya çıktıKilolarca altını böyle çalmış! Adliyedeki soygunun görüntüleri ortaya çıktı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom Recep Tayyip Erdoğan Ebubekir Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adliyedeki hırsızlığın detayları ortaya çıkıyor, her şeyi planlamış! Eşinin sözleri dikkat çekti: İngiltere detayı

Adliyedeki hırsızlığın detayları ortaya çıkıyor, her şeyi planlamış! Eşinin sözleri dikkat çekti: İngiltere detayı

Katliam gibi kaza! Tıra arkadan çarptılar: 4 ölü

Katliam gibi kaza! Tıra arkadan çarptılar: 4 ölü

Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a ağızları açık bırakacak sözler!

Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a ağızları açık bırakacak sözler!

Oryantal Asena çömeldi, garip hareketler yaptı!

Oryantal Asena çömeldi, garip hareketler yaptı!

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.