HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ağırladı

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i makamında ağırladı. Şahin, paylaşımında "Değerli ziyaretleri ve samimi temennileri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ağırladı
Mustafa Fidan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i makamında ağırlayan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Sayın Başsavcımıza devletimize ve milletimize hizmetleri için şükranlarımı sunuyor, vazifesinde muvaffakiyet diliyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRK TELEKOM CEO'SU ŞAHİN, BAŞSAVCI GÜRLEK'İ AĞIRLADI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahin, şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek’i şirketimizde ağırlamaktan onur duyduk. Değerli ziyaretleri ve samimi temennileri için kendilerine teşekkür ediyorum.

Sayın Başsavcımıza devletimize ve milletimize hizmetleri için şükranlarımı sunuyor, vazifesinde muvaffakiyet diliyorum."

03 Aralık 2025
03 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fidan: "Saldırılar güvenliği ve ticareti etkiliyor"Fidan: "Saldırılar güvenliği ve ticareti etkiliyor"
Seyhan Belediyesi hesaplarına TMSF bloke koydurdu iddiasıSeyhan Belediyesi hesaplarına TMSF bloke koydurdu iddiası
Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom Ebubekir Şahin istanbul cumhuriyet başsavcılığı Akın Gürlek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.