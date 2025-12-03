Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ağırladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i makamında ağırlayan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Sayın Başsavcımıza devletimize ve milletimize hizmetleri için şükranlarımı sunuyor, vazifesinde muvaffakiyet diliyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRK TELEKOM CEO'SU ŞAHİN, BAŞSAVCI GÜRLEK'İ AĞIRLADI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahin, şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek’i şirketimizde ağırlamaktan onur duyduk. Değerli ziyaretleri ve samimi temennileri için kendilerine teşekkür ediyorum.

Sayın Başsavcımıza devletimize ve milletimize hizmetleri için şükranlarımı sunuyor, vazifesinde muvaffakiyet diliyorum."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek’i şirketimizde ağırlamaktan onur duyduk. Değerli ziyaretleri ve samimi temennileri için kendilerine teşekkür ediyorum.



Sayın Başsavcımıza devletimize ve milletimize hizmetleri için şükranlarımı sunuyor, vazifesinde muvaffakiyet… pic.twitter.com/WbyUi0XOVn — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) December 3, 2025