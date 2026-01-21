Gözler Davos'ta! Trump'ın helikopteri iner inmez, dikkat çeken sözler: Konuşması dünyayı değiştirecek

Türkiye'nin de dahil olduğu ve aslen Gazze için toplanan Barış Kurulu, Davos'ta toplanacak. Tüm dünyanın gözü İsviçre'ye çevrilmişken, ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan 'Air Force One' uçağı, Zürih Havalimanı'na iniş yaptı.

Trump, buradan 'Marine One' helikopteriyle Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere Davos kasabasına geçti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Bloomberg kanalında canlı yayında Ukrayna Savaşı, ABD'nin 'Barış Kurulu' çabalarını ve Trump'ın

Grönland üzerindeki iddialarını ele aldı.

"KONUŞMASI DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK"

Witkoff, röportajda özellike ABD Başkanı'nın 'Barış Kurulu' projesine değindi. Witkoff "burada (Davos'ta) yapacaklarımız, Başkan'ın yapacakları, konuşması dünyayı değiştirecek" dedi.

Witkoff, "Eskiden kimse ilgilenmiyordu. Şimdi herkes dahil olmak için sıraya giriyor" diye konuştu.Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır