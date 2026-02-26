HABER

Gözler İran-ABD görüşmesindeydi! Tahran şart koştu: İlk açıklama geldi

Dünya nefesini tutmuş ABD ile İran arasında devam eden nükleer müzakerelere çevirmiş durumda. Orta Doğu'da ABD'ye ait 350 savaş uçağı savaşa hazır bir şekilde beklerken bugün Cenevre'de gerçekleşen ABD-İran görüşmesi sonrası İranlı yetkiliden ilk açıklama geldi. Yetkili isim, ABD'ye şart koşarak "anlaşma çerçevesine ulaşmak mümkün olabilir" ifadelerinde bulundu. İşte tüm detaylar!

İran ile ABD arasında Umman aracılığında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan nükleer müzakerelerin üçüncü turu kapsamındaki görüşmelere ara verildi. İran ile ABD arasında Umman aracılığında Cenevre'de mesaj alışverişiyle dolaylı görüşmeler gerçekleştirildi.

GÖRÜŞME 3 SAAT SÜRDÜ

ABD heyeti, yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapmadan Umman Büyükelçiliği rezidansından ayrıldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre görüşmeler, birkaç saatlik aranın ardından yeniden başlayacak.

Cenevre polisi, delegasyonların ayrıldığı sırada rezidansın bulunduğu caddede geniş güvenlik önlemleri alarak bölgeyi trafiğe kapattı.

ABD-İRAN MÜZAKERE SÜRECİ

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler, 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Müzakerelerde zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.

İRAN ABD'YE ŞART KOŞTU

İranlı yetkilinin açıklaması şu şekilde:

"Cenevre'deki görüşme yoğun ve ciddi geçti.

Görüşmelerde Tahran ile istişare gerektiren yeni fikirler ortaya çıktı, bazı boşluklar hala devam ediyor.

ABD, nükleer ve nükleer olmayan konuları ciddi bir şekilde ayırırsa anlaşma çerçevesine ulaşmak mümkün olabilir."
Kaynak: AA

