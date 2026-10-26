Gözlerde sararmayı sakın hafife almayın! Uzman isim uyardı

Karın ağrısı, bulantı, iştahsızlık ve hazımsızlık gibi şikâyetler bazen safra yolları ve pankreas hastalıklarının belirtisi olabiliyor. Bu hastalıkların erken dönemde değerlendirilmesinin önem taşıdığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Koray Acarlı, safra yolu daralmaları, safra yolu kanserleri, pankreas kanseri ve akut pankreatit hakkında bilgi verdi.

"SAFRA YOLLARINDAKİ HER DARALMA KANSER ANLAMINADA GELMİYOR"

"Safra yollarındaki daralmalar; geçirilmiş ameliyatlar, iltihabi hastalıklar, safra taşları veya tümörler nedeniyle gelişebilir. Safra akışının engellenmesi sarılık, kaşıntı, koyu renkli idrar ve açık renkli dışkı gibi belirtilere yol açabilir" diyen Prof. Dr. Koray Acarlı, daralmanın nedeninin belirlenmesi için ayrıntılı inceleme yapılması gerektiğini söyledi.

"SAFRA YOLU TAŞLARI CİDDİ ENFEKSİYONLARA NEDEN OLABİLİR"

"Safra yolundaki taşlar, safranın akışını engelleyerek enfeksiyona neden olabilir. Karın ağrısı, ateş, titreme ve sarılığın birlikte görülmesi acil değerlendirme gerektiren bir durumdur" diyen Prof. Dr. Acarlı, tedavide gecikmenin enfeksiyonun kana yayılması gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.

"KLATSKIN TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ MÜMKÜN OLABİLİR"

"Safra yollarının karaciğerden çıktığı birleşim bölgesinde gelişen Klatskin tümörlerinde tedavi kararı, hastalığın yaygınlığına ve çevre dokularla ilişkisine göre verilir" diyen Prof. Dr. Acarlı, uygun hastalarda tümörlü dokuların ve gerektiğinde karaciğerin bir bölümünün cerrahi olarak çıkarılabildiğini belirtti.

"SAFRA YOLU KANSERİNDE TÜMÖRÜN YAYILIMI ÖNEMLİ"

"Kolanjiokarsinom olarak adlandırılan safra yolu kanserlerinde tümörün yerleşimi, yayılımı ve çevre dokularla ilişkisi tedavi seçeneklerini etkiler. Uygun hastalarda cerrahi tedavi değerlendirilebilirken diğer hastalarda ilaç tedavileri ve safra akışını sağlamaya yönelik girişimler gündeme gelebilir" diyen Prof. Dr. Acarlı, tedavinin hastaya özel planlanması gerektiğini ifade etti.

"PANKREAS KANSERİ ERKEN DÖNEMDE BELİRTİ VERMEYEBİLİR"

"Pankreas kanseri, özellikle erken evrelerde belirgin şikâyetlere neden olmayabilir. Açıklanamayan kilo kaybı, iştahsızlık, üst karın bölgesinde veya sırta yayılan ağrı, sarılık ve yeni ortaya çıkan diyabet dikkat edilmesi gereken belirtiler arasındadır" diyen Prof. Dr. Acarlı, şikâyetlerin kalıcı olması veya giderek artması durumunda gerekli incelemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

"ANİ BAŞLAYAN ŞİDDETLİ KARIN AĞRISI AKUT PANKREATİT BELİRTİSİ OLABİLİR"

"Akut pankreatit, üst karın bölgesinde aniden başlayan ve sırta yayılabilen şiddetli ağrıya, bulantı ve kusmaya neden olabilir. Safra taşları, hastalığın önemli nedenleri arasında yer alır" diyen Prof. Dr. Acarlı, şiddetli ve geçmeyen karın ağrısında vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti.

"ERKEN DEĞERLENDİRME TEDAVİ SEÇENEKLERİNİ ARTIRABİLİR"

"Safra yolları ve pankreas hastalıklarında belirtiler birbirine benzeyebilir. Bu nedenle tanı sürecinde muayene, kan testleri ve uygun görüntüleme yöntemleri birlikte değerlendirilmelidir" diyen Prof. Dr. Acarlı, açıklanamayan sarılık, ateşle birlikte görülen karın ağrısı, şiddetli ve geçmeyen ağrı ile istemsiz kilo kaybının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır