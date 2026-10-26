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Son dakika | Oktay Saral istifasını böyle duyurdu! "Devam edeceğim"

Son dakika haberi: Görevden alındığını açıklayan Oktay Saral'dan yeni açıklama geldi. Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifasını sunduğunu duyurdu. Saral'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri dikkat çekti.

Son dakika | Oktay Saral istifasını böyle duyurdu! "Devam edeceğim"
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı'nda gündem olan bir istifa gerçekleşti. 2016'dan beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlığını yürüten Oktay Saral istifasını sunduğunu açıkladı.

OKTAY SARAL İSTİFASINI BÖYLE DUYURDU

Saral istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, 2016 yılından bu yana büyük bir onur, şeref ve sorumlulukla yürüttüğüm Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlığı görevimden istifamı sunmuş bulunuyorum.

Son dakika | Oktay Saral istifasını böyle duyurdu! "Devam edeceğim" 1

"ASIL MESELE MAKAM DEĞİL"

Makamlar gelip geçer, unvanlar el değiştirir. Asıl mesele, insanın hangi makamda oturduğu değil, hangi değerlerin arkasında durduğudur. Bizim için esas olan makamlar değil, yıllardır aynı istikamette yürüdüğümüz davamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla omuz omuza verdiğimiz mücadeledir.

Bu kararım, inandığım değerlerden ve milletimize hizmet etme irademden bir adım geri atmak anlamına gelmemektedir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğim.

Rabbim bizleri makamların gölgesinde güç arayanlardan değil, hakikatin ışığında dimdik duranlardan eylesin. Bedeli ne olursa olsun inandığı değerleri savunanlardan eylesin."

Son dakika | Oktay Saral istifasını böyle duyurdu! "Devam edeceğim" 2

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA GÖREVDEN ALINDIM" DEMİŞTİ

Saral dün gazeteci Talat Attila'ya verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla görevden alındığını dile getirmişti. Saral, "Azerbaycan’la ilgili açıklamalarınız nedeniyle mi?" sorusuna "Evet, öyle görünüyor" yanıtını vermişti.

Son dakika | Oktay Saral istifasını böyle duyurdu! "Devam edeceğim" 3

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Anahtar Kelimeler:
Oktay Saral istifa cumhurbaşkanlığı
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