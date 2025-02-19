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Gözleri görmeyen kadın dikiş-nakış kursuna gitti yeniden görmeye başladı: ‘Benim gözüm açıldı’

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
19.02.2025 14:37
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Gaziantep'te yaşayan 65 yaşındaki Fatma Çapır, yıllar önce gözündeki bir damarın kuruması nedeniyle görme kaybı yaşadı. Ancak, yaşadığı bu zorlukları aşmak için gittiği dikiş-nakış kursu, onun hayatında bir dönüm noktası oldu. Sosyal çevresinin desteğiyle yeniden görmeye başladı.

Gözleri görmeyen kadın dikiş-nakış kursuna gitti yeniden görmeye başladı: ‘Benim gözüm açıldı’

Fatma Çapır, görme kaybının ardından dört yıl boyunca çeşitli tedaviler için Maraş’a gidip geldi ancak, gözlerinde hiçbir iyileşme görülmedi. Bir gün, komşusunun önerisiyle Hasan Celal Güzel Gençlik Kurs Merkezine gitmeye karar verdi. Çapır, başlangıçta kursa katılmaya tereddüt etse de zamanla sosyal çevresinin ve arkadaşlarının desteğiyle büyük bir moral buldu. Bu destekle birlikte, gözleri zamanla yeniden görmeye başladı.

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‘BENİM GÖZÜM AÇILDI’

Çapır, yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Dört senedir Maraş’a gidip geldim ama gözlerim açılmadı. Bizim komşu buraya geliyordu. Ben de ‘Bir gideyim, bir deneyeyim’ dedim. Bana ‘Senin gözlerin görmüyor’ dedi, herkes güldü. Sonra kendi gelip beni kursa yazdırdı. Hocam da üstümde durdu, eşim de destek oldu. Eşim, ‘Seni götürür, geri de getiririm’ dedi. Ben de ‘Sen götürüp getirirsen ben de giderim’ dedim. Burada arkadaşlar sağ olsun, bana çok iyi davrandılar. Güzel günlerim geçti burada. Evdeyken gözüm görmediği için çok tabak kırdım ama eşim hiçbir zaman sesini yükseltmedi. Hep ‘Canın sağ olsun’ dedi. Burada boyama yaptık, hocamız bize çok yardımcı oldu. Bir gün eve gidip ‘Benim gözüm açıldı’ dedim. Eşim şaşırdı, ‘Gerçekten mi?’ dedi. Ben de ‘Vallahi’ dedim" diye anlattı.

"ESKİDEN İNSANLARI SEÇEMEZDİM”

Fatma Çapır, daha önce kimseyi tanıyamazken ve seslerini dahi ayırt edemezken, artık insanları yüzlerinden tanımaya başladığını söylüyor. Çapır, "Eskiden insanları seçemezdim, kim kimdir bilmezdim. Hatta bazen birine iki kez ‘Hoş geldin’ derdim. Sesini tanımadığım için kim olduğunu bilemezdim. İnsanlar da utanır diye seslerini yükseltmezlerdi. Köye gittiğimde de çalışırdım; acur, kabak, bamya her şeyi dikerdim. Buraya geldiğimde ise nakış işlerdim, çarşaf diker, el işi yapardım. Doktor bana ‘Helal olsun, böyle devam et’ dedi" ifadelerini kullandı.

“PES ETMEDİM”

Yeniden görmeye başlayan Fatma Çapır, "Eskiden doktorlar, 'Göz damarların kurumuş, yapacak bir şey yok' diyorlardı. Ama ben pes etmedim. Her gün dua ettim ve buraya gelerek kendime yeni bir hayat buldum" dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep körlük motivasyon
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