Gözlük camları nasıl çalışır? Camlar göz kusurlarını nasıl düzeltir?

Camların, bir çerçeveye yerleştirilmesi ile oluşan gözlükler, gözleri bazı dış etkenlerden korurken aynı zamanda çeşitli göz problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda gözlerde oluşan görme bozukluklarının daha ilerlememesi adına da gözlük takmak son derece önemlidir. Gözlük takma ihtiyacı gözdeki kırılma hatalarından kaynaklanabilir. Bu hatalar gözün ışığı doğru şekilde odaklanmadığı zaman ortaya çıkar ve bu durum da net görmeyi engeller. Görme bozukluğu yaşayan herkes gözlük takabilir. Bu göz bozuklukları gözlerde oluşan yapısal problemler, yaşa bağlı olarak görülen değişiklikler, genetik unsurlar ya da dış etkenlere bağlı olarak meydana gelebilir.

Gözlük camları nasıl çalışır?

Gözlerdeki görme bozuklukları miyopi ya da kısa görme, hipermetropi ya da uzak görme, astigmatizma, presbiyopi yani yaşa bağlı olarak uzağı görme sorunu olarak ortaya çıkabilir. Özellikle kişilerde kırk yaş ve sonrasında bazı görme sorunları yaşanabilir. Çeşitli sorunlara bağlı olarak göz doktorları göz sorununa uygun olarak belirlenen numaralı bir gözlük verebilir. Her gözlüğün camı gözün optik sistemine göre özelleştirilir.

Camların şekli, ışığın gözde doğru bir biçimde kırılmasına ve odaklanmasına yardımcı olacak şekilde ayarlanır. Örnek olarak miyopi problemi için negatif mercekler kullanılır. Bunlara daldırma lensi adı verilir. Hipermetropi sorunu için ise pozitif mercekler yani şişirme lensi kullanılır. Bu camlar ışığın yönünü değiştirir ve gözdeki odaklanma sorununu düzeltir.

Miyopide ışık ışınları gözde retina önünde odaklanır. Miyop gözlük camları, ışınları yayarak bu odaklanmayı retina üzerinde doğru şekilde yapmalarını sağlar. Astigmatizmde ise gözdeki yüzeyin düzgün olmaması nedeni ile ışık birden fazla noktada odaklanır. Bu sorun için belirlenen camlar gözdeki bu düzensizliği düzeltir ve ışığı tek bir noktada odaklanabilmesine neden olur.

Gözlük camlarında farklı özellikler bulunur. Bu özelliklerin nedeni bazı özel kaplamalardır. Bu kaplamalar ve özellikleri şunlardır:

Anti refle kaplama: Lens üzerine uygulanan bu kaplama ışığın yansımalarını azaltır ve daha net bir görüş elde edilmesini sağlar.

Yansıma engelleyici kaplama: Gözlük camlarında ışık yansımalarını engelleyerek gözlerin daha net ve rahat görmesini sağlar.

UV (Ultra Viyole) koruma kaplaması: UV ışınlarından korunabilmek için lense UV filtreleri eklenebilir. Bu özellik en çok güneş gözlüklerinde kullanılır. Amaç gözleri güneşin etkisinden korumaktır.

Çizilmeye karşı kaplama: Lenslerin yüzeyine uygulanan bu kaplama türü camların çizilmesini engeller ve daha uzun süre dayanabilmesini sağlar.

Camlar göz kusurlarını nasıl düzeltir?

Gözlük camları ışığın gözde doğru bir şekilde odaklanabilmesini sağlamak amacı ile tasarlanmıştır. Gözlerdeki kırılma hatalarını düzeltirken ışığın odaklanacağı nokta değiştirilir. Örnek olarak miyop olan kişilerin gözlük camları ışık ışınlarını dışarı doğru yansıtarak retina üzerinde doğru bir şekilde odaklanma sağlar. Bu sayede de kişinin uzakta bulunan noktaları net olarak görmesi sağlanır.

Presbiyopi sorunu için tasarlanan multifokal lensler ya da progressif lensler ise kişilerin yakın ve uzak görme gereksinimlerine göre farklı odak noktaları sunar. Bu tür lensler yaşa bağlı görme bozukluklarını düzeltmek için kullanılır. Bu sayede gözlük takan kişiler lensin farklı bölgelerindeki odak noktalarına göre rahat bir şekilde yakın ve uzak mesafeler için net görmeler elde edebilir.