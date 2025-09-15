HABER

Göztepe’nin Süper Lig Performansı: Yenilgisiz Beşinci Hafta

Göztepe, Trendyol Süper Lig’de ilk 5 hafta itibarıyla dikkat çekici bir performans sergiliyor. Yenilgi yaşamadan 9 puan topladı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte kaybetmeyen üç takımdan birisi. İlk hafta Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-0 mağlup etti. İkinci haftada Fenerbahçe ile Gürsel Aksel'de golsüz berabere kaldı. Üçüncü haftada Karagümrük'ü dış sahada 2-0 yenmeyi başardı. Konyaspor ile Kayserispor maçlarında ise 1-1 berabere kaldı. Şu ana kadar 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Yenilgi yüzü görmedi. Stanimir Stoilov’un takımı, ligin şampiyonluk adaylarından olan Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte mağlubiyet yaşamayan üç takımdan birisi.

Sarı-kırmızılılar, kalesinde en az gol gören takımlardan birisi konumunda. İlk 5 haftada 9 puan topladı. Savunma performansıyla dikkat çekiyor. Üç maçta kalesini gole kapattı. Son iki maçta ise birer gol yedi. Toplamda rakiplerine sadece 2 kez gol izni verdi. Bu, Göztepe’yi ligin en az gol yiyen takımlarından biri yaptı. Galatasaray, bu alanda yalnızca 1 golle Göztepe’nin önünde bulunuyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor da Göztepe ile birlikte kalesinde 2 gol gören diğer ekipler arasında yer alıyor.

Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

