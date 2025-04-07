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Gözyaşlarını tutamadı! Emekliye ayrılan öğretmene veda gözleri yaşarttı

Samsun'da yaş haddinden emekliye ayrılan bir öğretmene yüzlerce öğrenci ve öğretmen arkadaşları sürpriz yaptı. Sürpriz karşısında emekliye ayrılan 47 yıllık öğretmen gözyaşlarını tutamazken, mesai arkadaşları ve öğrencileri de gözyaşı döktü.

Gözyaşlarını tutamadı! Emekliye ayrılan öğretmene veda gözleri yaşarttı

Samsun Sakarya İlkokulunda 19 yıldır Sınıf Öğretmenliği yapan Ali Çalış'a meslek hayatının son gününde okul tarafından unutulmaz bir sürpriz yapıldı. Dersten çıkan öğretmen okulun koridoruna çıktığında yüzlerce öğrencisinin sıralandığını gördü. Alkışlar eşliğinde kalabalık öğrenciler arasından yürüyen öğretmen, unutulmaz bir an yaşadı. Mikrofonu eline alan Okul Müdürü Zekeriya Keskin, emekliye ayrılan meslektaşı için 'Hatıran Yeter' isimli şarkıyı seslendirdi. Bu durum karşısında duygusal anlar yaşayan 65 yaşındaki öğretmen gözyaşlarını tutamadı. Öğrencileri ise öğretmenlerine çiçek takdim etti. Sürprizden dolayı öğrencilerine teşekkür eden Ali öğretmen, okula ve 47 yıllık mesleğine duygusal bir veda etti.

Okul Müdürü Zekeriya Keskin, "Öğretmenimize özel bir uğurlama merasimi düzenledik. Verdiği emeklerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Öğretmen
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