Bilgisayar veya akıllı cihaz dünyasına adım atanlar için en kafa karıştırıcı konulardan biri CPU ve GPU arasındaki farktır. Bu iki işlemci her ne kadar birbirine benzeyen isimlere sahip olsa da görevleri ve çalışma mantıkları tamamen farklıdır. CPU farkını anlamak teknolojiye yeni başlayanlar için bazen kafa karıştırıcı olabilir. Bunları bilmek ise doğru cihazı seçmek açısından oldukça önemlidir. Zira yazılım ve oyun deneyimini verimli bir şekilde kullanabilmek açısından işlemcilerin gücü oldukça kritiktir.

GPU nedir, CPU’dan farkı nedir?

Grafik İşlem Birimi yani GPU çok sayıda küçük ve özel işlem çekirdeğinden meydana gelir. Bu çekirdekler görevleri aynı anda yani paralel bir şekilde işlerler. Bu sayede daha yüksek bir performans sağlarlar. GPU bilhassa birden fazla işlemin aynı anda yapılması gereken durumlarda işe yarar.

Örneğin bir oyun oynarken ekranınızdaki görsellerin akıcı bir şekilde işlenmesini sağlayan GPU’dur. Bununla beraber video düzenleme esnasında büyük dosyaları ve efektleri hızlıca işleyebilir. Günümüzde yapay zekâ uygulamalarındaki karmaşık hesaplamaları ise çok daha verimli bir şekilde yürütür. Kısacası GPU aynı anda ve yüksek veri işleme görevlerinde uzmanlaşmış bir işlemcidir.

CPU ve GPU bilgisayarların beyinleri olarak çalışır. Bunların her ikisi de veriyi işler, hesaplamalar yapar ve cihazların sorunsuz çalışmasını sağlar. Fakat her iki işlemcinin de kullanım amacı birbirinden farklıdır.

CPU oldukça güçlü ve çok yönlü bir işlem birimidir. Az sayıda çekirdeği vardır ama her çekirdek karmaşık işlemleri hızlı ve doğru bir şekilde yerine getirebilir. CPU özellikle gecikmenin kritik olduğu işlemlerde ve tek bir görevin seri olarak hızlıca tamamlanması gereken durumlarda avantajlıdır.

GPU ise çok sayıda küçük çekirdeğe sahip olarak paralel işlem yapmaya odaklanmış bir işlemcidir. Başlangıçta oyun grafiklerini ve 3B görselleri hızlıca işlemek bir ekran kartı işlemcisi olarak tasarlanmıştı. Günümüzde ise yapay zekâ, veri analizi ve yoğun hesaplama gerektiren diğer uygulamalarda da kullanılır duruma geldi. Temelde GPU birden fazla görevi aynı anda yürütebilir.

Bu sayede büyük veri setlerini, görüntüleri ya da hesaplamaları hızlıca işleyebilir. Günümüzde ise CPU ve GPU arasında bir tercih yapmak yerine her ikisini bir arada kullanmak daha verimlidir.