Grevdeki işçi pazar listesini gösterip feryat etti: "Para olmadığı için alamadım"

Uzun bir süredir maaşlarını ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle greve başlayan Doruk Madencilik çalışanlarının açlık grevi sekizinci gününe girdi.

Eskişehir'den yürüyerek geldikleri Ankara'daki Kurtuluş Parkı’nda eylemlerini sürdüren madenciler, bugün bir kez daha Enerji Bakanlığı’na yürümek istedi. Polis ise yürüyüşe izin vermedi.

İşçiler daha sonra yeniden parktaki oturma alanına döndü. Burada yarı çıplak halde oturan işçiler baretlerini yere vurarak tepkilerini gösterdi. İşçiler eylemi takip eden basın mensuplarına da yaşadıklarını anlattı.

GREVDEKİ İŞÇİNİN YÜREK YAKAN FERYADI

Halk TV'deki habere göre; işçilerden biri eşinin verdiği pazar listesini gösterdi ve parası olmadığı için listedeki ürünleri alamadığını söyledi.

"PARA OLMADIĞI İÇİN ALAMADIM, EVİME EKMEK ALMAK İSTİYORUM"

Konuyla ilgili olarak konuşan işçi şunları söyledi:



"Bu listeyi alamadım arkadaşlar, para olmadığı için ben bunu alamadım. Alın bizi götürün, cesetlerimizi alın götürün ya. Yeter artık ya. Ülkenin ayıbı. Ya ben evime ekmek almak istiyorum buradan ya. Çoluğumun, çocuğumun rızkını istiyorum buradan. Ya öleceğiz burada, ya öleceğiz. Hakkımı almadan da gitmek yok"

Listede yer alan ürünler ise şu şekilde:



1 kilo domatesi

1 kilo salatalık

3-4 kilo patates

4-5 tane limon

1 demet maydanoz

1 kilo soğan

NE OLMUŞTU?

Doruk Madencilik işçileri, aylardır ödenmeyen maaşları ve hak kayıpları gerekçesiyle 13 Nisan'da maden önünden yürüyüşe başladı. İşçiler 20 Nisan'da Ankara'ya ulaşmış ve açlık grevine başlamıştı.