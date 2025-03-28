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Gri boşanma tsunamisi: 5 yılda %44,5 patlama!

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
28.03.2025 11:10
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Son yıllarda 50 yaş ve üzeri bireylerin evliliklerini sonlandırması anlamına gelen “gri boşanma” terimi, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde dikkat çekiyor. Türkiye’de geçen yıl 50 yaş ve üzeri yaş grubunda 55 bin 595 kişi evliliğine nokta koyarken, bu rakam son 5 yılda yüzde 44,5’lik bir artış gösterdi. Uzun süreli evliliklerin ardından gelen bu ayrılıklar, toplumsal dinamiklerdeki değişimi gözler önüne seriyor.

Gri boşanma tsunamisi: 5 yılda %44,5 patlama!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, gri boşanma trendinin Türkiye’de hızla yükseldiğini ortaya koyuyor. 2024’te 50-54 yaş grubunda 16 bin 387 erkek ve 10 bin 670 kadın boşanırken, 55-59 yaş aralığında 9 bin 34 erkek ve 5 bin 134 kadın evliliğini bitirdi. 60-64 yaş grubunda ise 5 bin 40 erkek ve 2 bin 653 kadın ayrıldı. Daha ileri yaşlarda da bu eğilim devam etti: 65-69 yaş grubunda 2 bin 702 erkek ve 1163 kadın, 70-74 yaş grubunda 1244 erkek ve 415 kadın, 75 yaş ve üzerindeyse 971 erkek ve 182 kadın boşanma kararı aldı.

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ABD’DE DE GRİ BOŞANMA YÜKSELİYOR

ABD’de de benzer bir tablo söz konusu. “Gri boşanma” terimiyle uzun süreli evliliklerin sona ermesi tanımlanırken, bu oranlarda çarpıcı bir artış yaşanıyor. 2001 yılında 50 yaş üzeri boşanan kadın ve erkeklerin toplam sayısı 16 bin 55 iken, geçen yıl sadece 50-54 yaş grubunda boşanan erkek sayısı (16 bin 387) bu rakamı geride bıraktı. Bu durum, gri boşanmanın küresel bir olgu haline geldiğini kanıtlıyor.

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5 YIL ÖNCE NE KADARDI?

2020 verilerine bakıldığında, Türkiye’de 50 yaş ve üzeri boşanmaların sayısı 38 bin 464 olarak kaydedilmişti. O dönemde 50-54 yaş grubunda 10 bin 828 erkek ve 6 bin 852 kadın, 55-59 yaş grubunda 6 bin 686 erkek ve 3 bin 908 kadın ayrılmıştı. 60-64 yaş aralığında 3 bin 656 erkek ve 1898 kadın, 65-69 yaş grubunda 1894 erkek ve 803 kadın, 70-74 yaş grubunda 929 erkek ve 249 kadın, 75 yaş ve üzerindeyse 645 erkek ve 116 kadın evliliğini sonlandırmıştı.

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5 YILLIK BÜYÜME: YÜZDE 44,53!

Son 5 yılın verileri, gri boşanmadaki artışı net bir şekilde ortaya koyuyor. 2020’de 38 bin 464 olan 50 yaş ve üzeri boşanma sayısı, 2021’de 52 bin 460’a, 2022’de 54 bin 103’e, 2023’te 49 bin 219’a ve 2024’te 55 bin 595’e ulaştı.

Bu, 2020-2024 döneminde toplamda yüzde 44,53’lük bir artış anlamına geliyor. Gri boşanma, hem Türkiye’de hem de dünyada evlilik algısının ve yaşam tarzlarının dönüşümüne işaret ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
boşanma abd boşanma davası boşanma nedeni
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