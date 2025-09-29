Grip ve soğuk algınlığı arasındaki fark nedir?

Soğuk algınlığı, grip ve nezle birbirleri ile çok karıştırılan halk arasında hepsi aynı hastalıkmış gibi bahsedilen rahatsızlıklardır. Havaların soğuması ile birlikte kişilerde görülen belirtiler sonucunda oluşan bu hastalıkların bu kadar sık yaşanmasının ve yaygın olmasının nedeni bağışıklık sisteminin yeterince güçlü olmamasıdır. Farklı virüslerin neden olduğu hastalıklar çok hızlı bir şekilde bir kişiden başka bir kişiye bulaşabilir.

Grip nedir?

İnfluenze A ve influenza B virüslerinin yol açtığı bir hastalık olan grip aniden başlayan öksürük, yorgunluk, yüksek ateş, kas ağrıları gibi belirtiler gösteren, akciğerlerden buruna, boğazlara kadar etkileyici olabilen bir hastalıktır. Temel olarak boğaz, burun, bronşları etkileyen ve bazen de akciğerler üzerinde etkili olan influenza virüsüne bağlı olarak solunum yolunun enfeksiyon kapması ile grip hastalığı oluşur.

Başlıca grip belirtileri genel olarak şu şekilde kendini gösterir:

Hafif ya da yüksek ateş (38 derece ile 41 derece arasında ateş görülebilir.)

Boğaz ağrısı

Yutkunamama

Titreme ve üşüme

Yorgunluk ve halsizlik

Hapşırma

Burun akıntısı

Burun tıkanıklığı

Öksürük

Kas ağrıları

Eklem ağrıları

Vücutta farklı bölgelerde ağrılar

İştah azalması

Mide bulantısı

Kusma

Nefes almada zorluk yaşama

Göğüste baskı

Farklı türleri bulunan grip hastalığı 4 biçimde kendini gösterebilmektedir. İnfluenza virüsü türleri olan bu türler A, B, C, D olarak sınıflandırılmıştır. A virüsleri grip salgınlarına yol açtığı bilinen tek grip virüsleri olarak tespit edilmiştir. C virüsünün enfeksiyonları ise hafif bir şekilde hastalık oluşmasına neden olmaktadır. Salgınlara neden olduğu bilinen virüs türü de C virüsüdür. D virüsleri de diğer hayvanlara bulaşır ve önce sığırları etkiler. İnsanları da hayvanlardan bulaşacak şekilde enfekte ettiği bilinen bir virüs türüdür.

Mevsimsel grip türleri havaların soğuması ile başlar. Kişiler öksürük, hapşırık gibi belirtiler göstererek grip olduklarını düşünebilirler. Birkaç belirti görüldüğü zaman vakit kaybetmeden doktora danışılması gerekir. Hastalık ilerlemeden müdahale edilmesi ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerekmektedir. Her ne kadar ölümcül olduğu düşünülmese de bazı kişiler için risk oluşturabilir. Özellikle şu kişiler risk grubunda kabul edilirler:

Hamileler

Emziren anneler

5 yaş altındaki çocuklar

65 yaş üzeri olan kişiler

Kronik hastalığı olanlar

Grip ve soğuk algınlığı farkı nedir?

Grip ve soğuk algınlığı kişilerin hapşırma, öksürme, konuşurken ağızlarından ve burunlarından yayılan damlacıkların ve partiküllerin sağlıklı kişiler tarafından solunum yolu ile alınması biçiminde bulaşmaktadır. Bu damlacıkların bulaşmış olduğu yüzeyler ve eşyalarla temas edilerek de bulaşma mümkün olabilmektedir. Hasta olan kişilerde belirtilerin meydana gelmesinden bir gün öncesinde başlayan hastalık bir hafta daha bulaşma özelliğini korumaktadır.

Çok sık karıştırılan grip ve soğuk algınlığı hastalıkları arasında şu farklar bulunmaktadır: