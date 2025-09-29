HABER

Grip ve soğuk algınlığı arasındaki fark nedir?

Kış mevsiminin gelmesi ile soğuyan havalar birçok hastalığı da beraberinde getirmektedir. Özellikle bağışıklık sistemi yeterince güçlü olmayan kişiler bu hastalıklara çok daha sık kapılırlar, enfeksiyonları daha hızlı bir şekilde kaparlar ve tüm kışı hasta olarak geçirebilirler. Bu yüzden alınması gereken bazı önlemler bulunmaktadır.

Ferhan Petek

Soğuk algınlığı, grip ve nezle birbirleri ile çok karıştırılan halk arasında hepsi aynı hastalıkmış gibi bahsedilen rahatsızlıklardır. Havaların soğuması ile birlikte kişilerde görülen belirtiler sonucunda oluşan bu hastalıkların bu kadar sık yaşanmasının ve yaygın olmasının nedeni bağışıklık sisteminin yeterince güçlü olmamasıdır. Farklı virüslerin neden olduğu hastalıklar çok hızlı bir şekilde bir kişiden başka bir kişiye bulaşabilir.

Grip nedir?

İnfluenze A ve influenza B virüslerinin yol açtığı bir hastalık olan grip aniden başlayan öksürük, yorgunluk, yüksek ateş, kas ağrıları gibi belirtiler gösteren, akciğerlerden buruna, boğazlara kadar etkileyici olabilen bir hastalıktır. Temel olarak boğaz, burun, bronşları etkileyen ve bazen de akciğerler üzerinde etkili olan influenza virüsüne bağlı olarak solunum yolunun enfeksiyon kapması ile grip hastalığı oluşur.

Başlıca grip belirtileri genel olarak şu şekilde kendini gösterir:

  • Hafif ya da yüksek ateş (38 derece ile 41 derece arasında ateş görülebilir.)
  • Boğaz ağrısı
  • Yutkunamama
  • Titreme ve üşüme
  • Yorgunluk ve halsizlik
  • Hapşırma
  • Burun akıntısı
  • Burun tıkanıklığı
  • Öksürük
  • Kas ağrıları
  • Eklem ağrıları
  • Vücutta farklı bölgelerde ağrılar
  • İştah azalması
  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • Nefes almada zorluk yaşama
  • Göğüste baskı

Farklı türleri bulunan grip hastalığı 4 biçimde kendini gösterebilmektedir. İnfluenza virüsü türleri olan bu türler A, B, C, D olarak sınıflandırılmıştır. A virüsleri grip salgınlarına yol açtığı bilinen tek grip virüsleri olarak tespit edilmiştir. C virüsünün enfeksiyonları ise hafif bir şekilde hastalık oluşmasına neden olmaktadır. Salgınlara neden olduğu bilinen virüs türü de C virüsüdür. D virüsleri de diğer hayvanlara bulaşır ve önce sığırları etkiler. İnsanları da hayvanlardan bulaşacak şekilde enfekte ettiği bilinen bir virüs türüdür.

Mevsimsel grip türleri havaların soğuması ile başlar. Kişiler öksürük, hapşırık gibi belirtiler göstererek grip olduklarını düşünebilirler. Birkaç belirti görüldüğü zaman vakit kaybetmeden doktora danışılması gerekir. Hastalık ilerlemeden müdahale edilmesi ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerekmektedir. Her ne kadar ölümcül olduğu düşünülmese de bazı kişiler için risk oluşturabilir. Özellikle şu kişiler risk grubunda kabul edilirler:

  • Hamileler
  • Emziren anneler
  • 5 yaş altındaki çocuklar
  • 65 yaş üzeri olan kişiler
  • Kronik hastalığı olanlar

Grip ve soğuk algınlığı farkı nedir?

Grip ve soğuk algınlığı kişilerin hapşırma, öksürme, konuşurken ağızlarından ve burunlarından yayılan damlacıkların ve partiküllerin sağlıklı kişiler tarafından solunum yolu ile alınması biçiminde bulaşmaktadır. Bu damlacıkların bulaşmış olduğu yüzeyler ve eşyalarla temas edilerek de bulaşma mümkün olabilmektedir. Hasta olan kişilerde belirtilerin meydana gelmesinden bir gün öncesinde başlayan hastalık bir hafta daha bulaşma özelliğini korumaktadır.

Çok sık karıştırılan grip ve soğuk algınlığı hastalıkları arasında şu farklar bulunmaktadır:

  • Grip başlangıçları aniden gerçekleşir.
  • Soğuk algınlığı belirtileri kendini yavaş yavaş göstermektedir.
  • Grip hastalığında kas ağrıları, baş ağrıları, öksürük, kırgınlık, halsizlik belirgin olarak görülür.
  • Soğuk algınlığında grip ile aynı belirtiler daha sık olarak görülür.
  • Grip hastalığından sonra iç kulak enfeksiyonundan bronşite birçok farklı rahatsızlık da görülebilir.
  • Soğuk algınlığı atlatan bir kişide kulak ağrıları ya da sinüslerde doluluk yaşanabilir.
