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Grip ve soğuk algınlığının doğal ilacıymış! Uzman isim faydalarını tek tek anlattı

Uzman Diyetisyen Gaye Kural, vitamin, mineral ve antioksidan bakımından zengin olan kızılcığın bağışıklık sistemini destekleyerek grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu etkiler sağlayabileceğini belirtti. Lif içeriğiyle sindirime ve tokluk hissine de katkıda bulunduğunu ifade eden Kural, kızılcığın göz sağlığından uyku düzenine kadar pek çok alanda öne çıkan özelliklerine dikkat çekti.

Grip ve soğuk algınlığının doğal ilacıymış! Uzman isim faydalarını tek tek anlattı

Uzman Diyetisyen Gaye Kural, kızılcığın bağışıklığı güçlendirerek grip ve soğuk algınlığına karşı doğal koruma sağladığını söyledi.
Diyetisyen Gaye Kural, kızılcığın vücuda baştan aşağı sağlık getirdiğini, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve birçok hastalığa karşı koruyucu etkiye sahip olduğunu belirtti.

VİTAMİN DEPOSU

Diyetisyen Kural, kızılcığın vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olduğuna dikkat çekerek, "A ve C vitaminlerinin yanı sıra karoten, tiamin, riboflavin, niasin, kalsiyum, magnezyum, fosfor, bakır, kükürt, demir ve iyot içerir. Güçlü antioksidan özelliği sayesinde soğuk algınlığı ve grip başta olmak üzere bağışıklık sistemi sorunlarında etkilidir. Yüksek lif oranıyla sindirimi destekler, tokluk hissini artırır ve özellikle zayıflama diyetlerinde yardımcı olur" dedi.

Grip ve soğuk algınlığının doğal ilacıymış! Uzman isim faydalarını tek tek anlattı 1

GÖZ SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Kızılcığın vücuttaki iltihaplanmayı önleyen, alerjileri azaltan ve kan damarlarını güçlendiren önemli bir antioksidan olduğunu belirten Kural, "Ateşli hastalıklarda ve menopoz dönemindeki ateş basmalarında rahatlatıcı etkiye sahiptir. Retinayı koruyarak göz sağlığını destekler" ifadelerini kullandı.

ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ, GÜÇLÜ İSHAL KESİCİ

Kızılcığın melatonin açısından da zengin bir besin olduğuna vurgu yapan Kural, şunları kaydetti:

"Melatonin; uyku düzenimizi, yaşam ritmimizi ve hücre yenilenmesini düzenleyen en önemli hormonlardan biridir. Uyku kalitesini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Araştırmalar melatonini en etkili antioksidanlardan biri olarak tanımlıyor. Bu hormonun doktor kontrolünde takviye edilmesi yaşam kalitesini yükseltir. Kızılcık, kanın pıhtılaşmasını da düzenler. Çiğ kızılcık suyu veya kaynatılarak hazırlanan kızılcık şerbeti özellikle şeker hastaları için faydalıdır. Kızılcık kabuğu ise ateş düşürücü ve güçlü bir ishal kesicidir."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kızılcık
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