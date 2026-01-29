HABER

Grönlandlıların ABD'yi istememe sebepleri belli oldu! Ücretsiz kullandıkları hizmetleri sıraladılar

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ısrarı sürerken ada halkında da sesler yükselmeye başladı. Bazı Grönlandlılar ABD'ye katılma istememe nedenlerini sıraladı. Şu anda eğitim ve sağlık hizmetlerinin ücretsiz olduğunu vurgulayan yerel halk ABD'nin Grönland'ı satın alması durumunda kendi maliyetlerinin artacaklarını savundu.

ABD yönetiminin ulusal güvenlik gerekçesiyle topraklarına katmak istediği Grönland'a ilişkin çalışmaları sürerken bu duruma sıcak bakmayan bazı Ada sakinleri, Danimarka sosyal sistemini tercih ettiklerini belirtti. ABD yönetimi, Grönland konusunda Danimarka ile teknik müzakerelere hazırlanırken bazı Ada sakinleri, yaşam standartlarının ABD modeline geçilmesi durumunda zarar göreceği endişesini taşıyor.

TRUMP'A TEPKİ DEVAM EDİYOR

AA muhabirine konuşan başkent Nuuk'un sakinleri, Donald Trump yönetiminin Grönland politikasını eleştirdi. Kent sakinlerinden Nelson Ser, Washington yönetiminin Ada'ya sahip olmasının kabul edilemeyeceğini savundu.

"OKULA VE DOKTORA ÜCRETSİZ GİDİYORUZ"

Ser, Grönland'da Danimarka'ya bağlı sosyal yardım sisteminden memnun olduğunu dile getirerek, "Danimarka'da okula ücretsiz gidebiliyoruz. Grönland'da doktora ücretsiz başvurabiliyoruz." dedi.

ABD'de bu hizmetlere para ödendiğine dikkati çeken Ser, kültürlerinde bunun olmadığını vurguladı.

"ABD YILLARDIR İSTİYOR"

Kim Mill Ng de ABD ile Danimarka arasındaki Grönland tartışmasına ilişkin, "Batılı iki emperyalist, ülkemiz hakkında kavga ediyor." görüşünü paylaştı.

Dünyada Grönland olarak bilinen Ada'yı yerel dilde farklı isimle adlandırdıklarını söyleyen Kim Mill Ng, "Bu, Trump'la ilgili yeni bir durum değil çünkü ABD, Grönland'a yıllardır sahip olmak istediğini söylüyor. Yeni bir durum değil ama artık daha agresif." değerlendirmesinde bulundu.

"BİZİM İÇİN MALİYETLİ OLUR"

Gloria Petersen de ABD'nin Grönland'a sahip olmasının iyi olmayacağını söyleyerek, "Eğitim gibi ücretsiz hizmetlerimiz olduğundan Trump, Ada’yı satın alırsa (bizim için) maliyetli olur." dedi.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin uygulamalarını hatırlatan Petersen, "Ayrıca ABD'de ICE ile olanları burada istemiyorum." diye konuştu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün, Grönland konusunda Danimarka ile teknik müzakerelere hazırlandıklarını belirterek, bu konunun NATO'yu zayıflatacağı iddialarını reddetmişti.
