Hamaney gizemi kafaları karıştırdı: Makinelere bağlı yaşam!

İran’da yeni dini lider olarak ilan edilen Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin çarpıcı iddialar gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, şubat sonunda düzenlenen hava saldırısında ağır yaralanan Hamaney’in hastanede yaşam destek ünitesine bağlı olduğu öne sürüldü.

MÜCTEBA HAMANEY MAKİNEYE Mİ BAĞLI?

İddialara göre 56 yaşındaki Hamaney, babası ve İran’ın eski dini lideri Ali Hamaney’in öldüğü saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu. Patlamada ailesinden bazı kişilerin de hayatını kaybettiği, Hamaney’in ise ciddi iç yaralanmalar geçirdiği ve en az bir bacağını kaybetmiş olabileceği ileri sürüldü. Kaynaklar, yeni liderin makine desteği olmadan nefes alamadığı ve komada olduğu iddiasını dile getirdi.

The Sun'a konuşan bir kaynağa göre Hamaney’in sağlık durumu kritik. İddiaya göre bilinci son derece düşük seviyede ve kalbi ile akciğerleri yalnızca bağlı bulunduğu yaşam destek cihazı sayesinde çalışıyor.

KAMUOYU ÖNÜNE ÇIKMADI

Saldırının ardından İran yönetimi Hamaney’in liderliğe getirildiğini duyursa da, o tarihten bu yana kamuoyunun karşısına çıkmaması dikkat çekti. Batılı kimi istihbarat kaynakları ise yaralanmalar nedeniyle uzun süredir saklandığını ve sağlık durumunun kamuoyundan gizlendiğini öne sürdü.

"RUSYA'YA GÖTÜRÜLDÜĞÜ" İDDİASI

İran yönetimi bu iddiaları resmi olarak doğrulamadı. Yetkililer ülkenin yönetiminde bir kriz olmadığı yönünde açıklamalar yaparken Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin farklı iddialar uluslararası kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Hamaney'in gizlice Rusya'ya götürüldüğü de gündeme gelen iddialar arasında.

ABD/İSRAİL - İRAN SAVAŞI KIZIŞTI

Bu gelişmeler, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik geniş çaplı saldırılarıyla başlayan savaşın ortasında yaşanıyor. 28 Şubat 2026’da Tahran’da düzenlenen hava saldırısında İran’ın dini lideri Ali Hamaney ve bazı üst düzey askeri yetkililer öldürülmüştü. Saldırı, ABD ve İsrail’in İran’ın askeri ve nükleer kapasitesini hedef alan operasyonlarının en kritik hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

O tarihten bu yana bölgede gerilim hızla tırmanırken, İran’ın misilleme tehditleri ve karşı saldırıları Orta Doğu’da daha geniş çaplı bir çatışma riskini gündemde tutuyor.