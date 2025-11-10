HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

GTA 6 ertelendi ama GTA 5 hâlâ kazandırıyor: 12 yılda dudak uçuklatan gelir!

Grand Theft Auto (GTA) oyun serisi ile tanınan Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive’in GTA 5'in (GTA V) piyasaya sürülmesinden bu yana elde ettiği gelir dudak uçuklattı. GTA 5, 2013 yılında piyasaya sürülmüştü.

GTA 6 ertelendi ama GTA 5 hâlâ kazandırıyor: 12 yılda dudak uçuklatan gelir!
Enes Çırtlık

Grand Theft Auto, tüm zamanların en çok kazanan video oyun serilerinden biri olmayı sürdürüyor. Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive’in son ikinci çeyrek (Q2) raporu, serinin 2013’teki GTA 5 (GTA V) çıkışından bu yana dudak uçuklatan bir rakam kazandığını ortaya koyuyor.

12 YILDA 10 MİLYAR DOLARI AŞAN KAZANÇ

Take-Two’nun raporuna göre, Rockstar Games, GTA V’in çıkışından bu yana geçen 12 yılda en az 10,221 milyar dolar kazanç elde etti.

GTA 6 ertelendi ama GTA 5 hâlâ kazandırıyor: 12 yılda dudak uçuklatan gelir! 1

Seri, geride bıraktığımız 3 ayda ise 172,253 milyon dolar gelir elde etti; bu, bir önceki çeyreğe göre %22 düşüş, ancak yıllık bazda hafif bir artış anlamına geliyor. Gelir; GTA V satışları, GTA Online ve kısa süre önce çıkan GTA üçlemesi remaster sürümü sayesinde oluştu.

Üçleme, bir önceki çeyrekte 5 milyon kopya satarak önemli bir katkı sağlamıştı.

GTA 5 SATIŞLARI 220 MİLYONA ULAŞTI

TweakTown'da yer alan habere göre, GTA V, 220 milyon kopya sattı ve Take-Two Interactive, Red Dead Redemption 2 ile birlikte artık tüm zamanların en çok satan beş oyunundan ikisine sahip durumda.

GTA 5 PS PLUS'A GELİYOR

GTA 6’nın yakın zamanda ertelenmesinin ardından, Rockstar, tatil döneminde GTA Online üzerinden oyuncu harcamalarını artırmak için önemli adımlar atıyor. Örneğin, yeni raporlara göre GTA V bu ay PlayStation Plus’a geliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
35 dakika kalbi durdu, soğutularak hayata döndü35 dakika kalbi durdu, soğutularak hayata döndü
Konya’da ekim ayında polis bölgesindeki bin 720 kazada 9 kişi öldüKonya’da ekim ayında polis bölgesindeki bin 720 kazada 9 kişi öldü

Anahtar Kelimeler:
Grand Theft Auto V Grrand Theft Auto (GTA) oyun serisi Rockstar Games Oyun grand theft auto gta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

SON DAKİKA | Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA | Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.