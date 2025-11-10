GTA 6 ertelendi ama GTA 5 hâlâ kazandırıyor: 12 yılda dudak uçuklatan gelir!

Grand Theft Auto, tüm zamanların en çok kazanan video oyun serilerinden biri olmayı sürdürüyor. Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive’in son ikinci çeyrek (Q2) raporu, serinin 2013’teki GTA 5 (GTA V) çıkışından bu yana dudak uçuklatan bir rakam kazandığını ortaya koyuyor.

12 YILDA 10 MİLYAR DOLARI AŞAN KAZANÇ

Take-Two’nun raporuna göre, Rockstar Games, GTA V’in çıkışından bu yana geçen 12 yılda en az 10,221 milyar dolar kazanç elde etti.

Seri, geride bıraktığımız 3 ayda ise 172,253 milyon dolar gelir elde etti; bu, bir önceki çeyreğe göre %22 düşüş, ancak yıllık bazda hafif bir artış anlamına geliyor. Gelir; GTA V satışları, GTA Online ve kısa süre önce çıkan GTA üçlemesi remaster sürümü sayesinde oluştu.

Üçleme, bir önceki çeyrekte 5 milyon kopya satarak önemli bir katkı sağlamıştı.

GTA 5 SATIŞLARI 220 MİLYONA ULAŞTI

TweakTown'da yer alan habere göre, GTA V, 220 milyon kopya sattı ve Take-Two Interactive, Red Dead Redemption 2 ile birlikte artık tüm zamanların en çok satan beş oyunundan ikisine sahip durumda.

GTA 5 PS PLUS'A GELİYOR

GTA 6’nın yakın zamanda ertelenmesinin ardından, Rockstar, tatil döneminde GTA Online üzerinden oyuncu harcamalarını artırmak için önemli adımlar atıyor. Örneğin, yeni raporlara göre GTA V bu ay PlayStation Plus’a geliyor.