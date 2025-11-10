GTA 6 ertelendi ama GTA 5 hâlâ kazandırıyor: 12 yılda dudak uçuklatan gelir!

Grand Theft Auto, tüm zamanların en çok kazanan video oyun serilerinden biri olmayı sürdürüyor. Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive’in son ikinci çeyrek (Q2) raporu, serinin 2013’teki GTA 5 (GTA V) çıkışından bu yana dudak uçuklatan bir rakam kazandığını ortaya koyuyor.
Take-Two’nun raporuna göre, Rockstar Games, GTA V’in çıkışından bu yana geçen 12 yılda en az 10,221 milyar dolar kazanç elde etti.
Seri, geride bıraktığımız 3 ayda ise 172,253 milyon dolar gelir elde etti; bu, bir önceki çeyreğe göre %22 düşüş, ancak yıllık bazda hafif bir artış anlamına geliyor. Gelir; GTA V satışları, GTA Online ve kısa süre önce çıkan GTA üçlemesi remaster sürümü sayesinde oluştu.
Üçleme, bir önceki çeyrekte 5 milyon kopya satarak önemli bir katkı sağlamıştı.
TweakTown'da yer alan habere göre, GTA V, 220 milyon kopya sattı ve Take-Two Interactive, Red Dead Redemption 2 ile birlikte artık tüm zamanların en çok satan beş oyunundan ikisine sahip durumda.
GTA 6’nın yakın zamanda ertelenmesinin ardından, Rockstar, tatil döneminde GTA Online üzerinden oyuncu harcamalarını artırmak için önemli adımlar atıyor. Örneğin, yeni raporlara göre GTA V bu ay PlayStation Plus’a geliyor.
