GTA 6 için dikkat çeken detaylar peş peşe geldi: 80 saatlik hikâye, dev harita...

Oyun dünyasının uzun süredir beklediği GTA 6, yayımlanan kapsamlı oynanış görüntülerinin ardından yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Yaklaşık 26 dakikalık GTA 6 oynanış videosu ile birlikte Jason ve Lucia'nın macerasından Vice City'ye, açık dünyadan oynanış detaylarına kadar birçok ayrıntı ilk kez kapsamlı şekilde görüldü.

Ancak GTA 6 ile ilgili yeni detaylar oynanış görüntüleriyle sınırlı kalmadı. Oyunun hikâyesinin ne kadar süreceği ve GTA 6 haritasının büyüklüğüyle ilgili de yeni bilgiler ortaya çıktı.

GTA 6 HİKÂYESİ KAÇ SAAT SÜRECEK? YAKLAŞIK 80 SAAT SÜREBİLİR

“GTA 6 kaç saat sürecek?” sorusuna ilişkin dikkat çekici bir bilgi Rockstar North'tan geldi. Webtekno'nun haberine göre Rockstar North'tan Rob Nelson, yılın başlarında oyunun henüz final sürümü olmayan bir versiyonunu oynadığını belirtti.

Nelson'ın aktardığına göre GTA 6'nın ana hikâyesini, az sayıda yan görevi de tamamlayarak bitirmesi yaklaşık 80 saat sürdü.

Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. Bu süre oyundaki her içeriğin tamamlandığı yüzde 100'lük bir oynanışı ifade etmiyor. Ayrıca oynanan yan görevlerin uzunluğu veya açık dünyada ne kadar zaman geçirildiği de bilinmiyor.

Bu nedenle GTA 6'nın hikâye süresinin tüm oyuncular için kesin olarak 80 saat olacağını söylemek mümkün değil. Ancak aktarılan bilgi, GTA 6'nın ana hikâyesinin önceki Grand Theft Auto oyunlarına kıyasla oldukça uzun olabileceğine işaret ediyor.

GTA 4 ve GTA 5'in ana hikâyeleri yaklaşık 30 saat, Red Dead Redemption 2'nin ise 50-60 saat civarında tamamlanabiliyor.

GTA 6 HARİTASI NE KADAR BÜYÜK? RED DEAD REDEMPTION 2'DEN 3 KAT BÜYÜK OLACAK

GTA 6 haritasının büyüklüğü de oyunla ilgili en çok merak edilen konular arasında. Oyunun ölçeğine ilişkin dikkat çekici yeni bilgiler de paylaşıldı.

Yine Webtekno'nun aktardığına göre Rockstar North'ta gerçekleştirilen bir oyun ön izlemesi sırasında Rob Nelson, GTA 6 haritasının ne kadar büyük olacağına ilişkin bilgiler paylaştı.

YouTuber TGG'ye aktarılan bilgilere göre GTA 6'nın toplam harita alanı Red Dead Redemption 2'nin haritasından yaklaşık üç kat daha büyük olacak.

Aktarılan bilgilere göre GTA 6'nın Vice City haritasının ölçeği de oldukça dikkat çekici olacak. Vice City'nin tek başına GTA 5'teki Los Santos'un yaklaşık iki katı büyüklüğünde tasarlandığı; şehir, banliyöler ve çevresindeki alanlar birlikte değerlendirildiğinde ise Los Santos ve çevresinden çok daha geniş bir bölgeye ulaşılacağı belirtiliyor.

Yeni GTA 6 oynanış görüntülerinde gösterilen geniş şehir manzaraları, kırsal alanlar ve farklı ulaşım seçenekleri de GTA 6'nın oldukça büyük bir açık dünyaya sahip olacağını gösteriyor.

GTA 6 OYNANIŞ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

GTA 6'nın yaklaşık 26 dakikalık oynanış görüntüleri yalnızca oyunla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkarmadı. Gösterim, yayımlanmasının ardından sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Oyuncuların önemli bir bölümü özellikle GTA 6'nın grafik kalitesi, açık dünyanın ölçeği ve gösterilen oynanış detaylarından etkilendi.

Görüntülerin ardından GTA 6'yla ilgili paylaşımlar sosyal medyada hızla yayılırken, oyunun görsel kalitesi, Jason ve Lucia ile Rockstar Games'in oluşturduğu Vice City dünyasının büyüklüğü tartışılan başlıca konular arasında yer aldı.

İşte GTA 6 oynanış videosuna gelen tepkilerden bazıları:

GTA 6'NIN YENİ DETAYLARI OYUNUN ÖLÇEĞİNİ ORTAYA KOYUYOR

Peş peşe gelen GTA 6 yeni detayları bir araya getirildiğinde Rockstar Games'in oldukça büyük ölçekli bir yapım hazırladığı görülüyor.

Yaklaşık 80 saate ulaşabileceği belirtilen GTA 6 hikâye süresi, Red Dead Redemption 2'den üç kat büyük olduğu aktarılan GTA 6 haritası ve yayımlanan yeni oynanış görüntüleri, GTA 6'nın yalnızca harita büyüklüğü açısından değil içerik miktarı bakımından da serinin en iddialı oyunlarından biri olabileceğine işaret ediyor.

GTA 6, Jason ve Lucia'nın hikâyesi, Vice City ve oyunun açık dünyasıyla ilgili yeni ayrıntıların oyunun çıkışına kadar paylaşılmaya devam etmesi bekleniyor.