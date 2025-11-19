GTA 6 için geri sayım: Büyük çıkışa tam 1 yıl kaldı

Rockstar Games’in merakla beklenen oyunu GTA 6 için geri sayım hızlanıyor.

GTA 6 TAM 1 YIL SONRA ÇIKACAK

Rockstar Games'in son resmi açıklaması Grand Theft Auto serisinin yeni oyununun 19 Kasım 2026'da çıkacağı yönündeydi.

Bu durumda, Grand Theft Auto 6 yani GTA 6, eğer ek bir erteleme yaşanmazsa tam bir yıl sonra bugün piyasaya sürülecek.

Ancak bazı oyuncular, geliştirme sürecindeki yoğunluk ve önceki ertelemeler nedeniyle bu tarihe de temkinli yaklaşıyor.

Kimi oyunseverler GTA 6'nın yine ertelenebileceği yönünde görüş belirtirken, kimileri de oyunun artık 19 Kasım 2026'da çıkacağından emin.

GTA 6 REKOR KIRABİLİR

GTA 6'nın, piyasaya sürüldüğü ilk iki ayda 7.6 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Oyunun bu denli yüksek bir gelir elde etmesi, oyun endüstrisi için de yeni bir rekor anlamına gelebilir.

Oyunun çıkış tarihi daha da yaklaştıkça oyunla ilgili daha fazla detayın da açıklanması bekleniyor.