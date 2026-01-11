İstanbul'da kabus gibi gece! Ağaçlar devrildi, yol çöktü, evleri su bastı

İstanbul zor bir geceyi geride bıraktı. Günlerdir etkisini sürdüren fırtına gündelik yaşamı adeta felç etti. Birçok ilçede yollar yağışlar nedeniyle göle döndü. Fırtına nedeniyle ise çok sayıda ağaç devrildi ve araçlara zarar verdi. İşte İstanbul'da son durum...

BAYRAMPAŞA'DA YOL ÇÖKTÜ

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bayrampaşa Ordu Caddesi’nde yol çöktü. Çöken yolda sıkışan araç cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

AĞACIN ALTINDA KALDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, saat 23.30 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Sağanak ve fırtınanın etkili olduğu saatlerde yol kenarında bulunan 3 ağaç devrildi. O anlarda orada bulunan kişi ise devrilen ağacın altında kalarak yaralandı. Yaralıya ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ve sağlık ekipleri tarafından sedye ile ambulansa taşınan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

BEYKOZ'DA AĞAÇLAR OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Olay, saat 00.30 sıralarında Soğuksu Mahallesi Köşk Yolu Sokak’ta meydana geldi. Sağanak yağmur ve fırtınanın etkisiyle devrilen ağaç, yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırdı. Ağaç kaldırma çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açılırken, araçlarda hasar oluştu.

ARNAVUTKÖY'DE EVLERİ SU BASTI

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Arnavutköy’de bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşların suyu tahliye etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Küçükçekmece’de ise su basan yolda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.

BAHÇELİEVLER'DE BALKON ÇÖKTÜ

Bahçelievler'de etkili olan sağanak yağış sonrası bir binanın balkonu tamamen çöktü. Binadan daha önce karot örneği alındığı öğrenilirken binadan kopan parçalar bir otomobile hasar verdi.

TAKSİM

İstanbul'da beklenen sağanak etkisini göstermeye başladı. İstanbul Valiliği tarafından su baskınlarına ve kuvvetli yağışa dikkat çekilerek uyarı verilmişti. Gün içinde aralıklarla etkisini gösteren yağmur gece saatlerinde sağanak olarak şiddetini artırdı. Sağanak şeklinde ve gök gürültülü başlayan yağmur vatandaşları da zor durumda bıraktı. Taksim'de vatandaşların yürümekte zorlandığı ve açık olan dükkanlara sığınmak zorunda kaldığı görüldü. Şiddetli yağmur araçlara da zorluk çıkardı.

Vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken ara ara şimşeklerin de geceyi aydınlattığı görüldü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise koşarak sığınacak yer aradı. (DHA/İHA)