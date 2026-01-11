HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da kabus gibi gece! Ağaçlar devrildi, yol çöktü, evleri su bastı

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen dakikalarda kenti adeta felç etti. Fırtınanın etkili olmasıyla beraber yolda yürümek bile zorlaştı. Dün gece bazı evleri su basarken yollar göle döndü. Öte yandan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı yollar çöktü.

İstanbul'da kabus gibi gece! Ağaçlar devrildi, yol çöktü, evleri su bastı
Ufuk Dağ

İstanbul zor bir geceyi geride bıraktı. Günlerdir etkisini sürdüren fırtına gündelik yaşamı adeta felç etti. Birçok ilçede yollar yağışlar nedeniyle göle döndü. Fırtına nedeniyle ise çok sayıda ağaç devrildi ve araçlara zarar verdi. İşte İstanbul'da son durum...

BAYRAMPAŞA'DA YOL ÇÖKTÜ

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bayrampaşa Ordu Caddesi’nde yol çöktü. Çöken yolda sıkışan araç cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul da kabus gibi gece! Ağaçlar devrildi, yol çöktü, evleri su bastı 1

AĞACIN ALTINDA KALDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, saat 23.30 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Sağanak ve fırtınanın etkili olduğu saatlerde yol kenarında bulunan 3 ağaç devrildi. O anlarda orada bulunan kişi ise devrilen ağacın altında kalarak yaralandı. Yaralıya ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ve sağlık ekipleri tarafından sedye ile ambulansa taşınan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul da kabus gibi gece! Ağaçlar devrildi, yol çöktü, evleri su bastı 2

BEYKOZ'DA AĞAÇLAR OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Olay, saat 00.30 sıralarında Soğuksu Mahallesi Köşk Yolu Sokak’ta meydana geldi. Sağanak yağmur ve fırtınanın etkisiyle devrilen ağaç, yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırdı. Ağaç kaldırma çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açılırken, araçlarda hasar oluştu.

İstanbul da kabus gibi gece! Ağaçlar devrildi, yol çöktü, evleri su bastı 3

ARNAVUTKÖY'DE EVLERİ SU BASTI

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Arnavutköy’de bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşların suyu tahliye etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Küçükçekmece’de ise su basan yolda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul da kabus gibi gece! Ağaçlar devrildi, yol çöktü, evleri su bastı 4

BAHÇELİEVLER'DE BALKON ÇÖKTÜ

Bahçelievler'de etkili olan sağanak yağış sonrası bir binanın balkonu tamamen çöktü. Binadan daha önce karot örneği alındığı öğrenilirken binadan kopan parçalar bir otomobile hasar verdi.

İstanbul da kabus gibi gece! Ağaçlar devrildi, yol çöktü, evleri su bastı 5

TAKSİM

İstanbul'da beklenen sağanak etkisini göstermeye başladı. İstanbul Valiliği tarafından su baskınlarına ve kuvvetli yağışa dikkat çekilerek uyarı verilmişti. Gün içinde aralıklarla etkisini gösteren yağmur gece saatlerinde sağanak olarak şiddetini artırdı. Sağanak şeklinde ve gök gürültülü başlayan yağmur vatandaşları da zor durumda bıraktı. Taksim'de vatandaşların yürümekte zorlandığı ve açık olan dükkanlara sığınmak zorunda kaldığı görüldü. Şiddetli yağmur araçlara da zorluk çıkardı.

İstanbul da kabus gibi gece! Ağaçlar devrildi, yol çöktü, evleri su bastı 6

Vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken ara ara şimşeklerin de geceyi aydınlattığı görüldü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise koşarak sığınacak yer aradı. (DHA/İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manisa'da sabaha karşı peş peşe depremlerManisa'da sabaha karşı peş peşe depremler
İstanbul'da sağanak etkili oldu: Yol çöktüİstanbul'da sağanak etkili oldu: Yol çöktü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fırtına yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

20 gündür kabusu yaşıyor! Asılsız ihbarların ardı arkası kesilmedi: 400'den fazla yemek siparişi ve hatta hayat kadınları...

20 gündür kabusu yaşıyor! Asılsız ihbarların ardı arkası kesilmedi: 400'den fazla yemek siparişi ve hatta hayat kadınları...

Süper Kupa'da zafer Fenerbahçe'nin! Derbide Galatasaray'ı geçtiler

Süper Kupa'da zafer Fenerbahçe'nin! Derbide Galatasaray'ı geçtiler

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.