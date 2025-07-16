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GTA 6 öncesi dikkat çeken gelişme! Sızıntı kaynağı paylaştı: 'Kapatıldı'

Rockstar Games, GTA 6 heyecanı sürerken önemli bir değişime gitmiş olabilir. Bir sızıntı kaynağına göre, Rockstar Games’in çevrim içi sosyal platformu Rockstar Games Social Club uzun yıllar boyunca hizmet verdikten sonra kapatıldı. Sitenin URL’si ise artık ana sayfaya yönlendiriliyor. Resmi açıklama yok ancak yeni bir platform hazırlığı ihtimali konuşuluyor.

GTA 6 öncesi dikkat çeken gelişme! Sızıntı kaynağı paylaştı: 'Kapatıldı'
Enes Çırtlık

GTA 6’nın çıkış tarihi merakla beklenirken, video oyunu serisinin geliştiricisi Rockstar Games, uzun yıllardır oyunculara çevrim içi hizmetler sunan Social Club platformuyla ilgili önemli bir değişime gitmiş olabilir. Şirketin resmi bir açıklaması olmasa da, güvenilir sızıntı kaynaklarından birinin açıklaması en azından bunu gösteriyor.

'ROCKSTAR GAMES SOCIAL CLUB KAPATILDI'

Insider-Gaming'in haberine göre, Rockstar Games'e dair güvenilir bir sızıntı kaynağı olarak nitelendirilen "Videotechuk" isimli kaynak, Rockstar Games’in çevrim içi sosyal platformu Rockstar Games Social Club'ın sona erdiğini iddia etti. Sitenin URL’si artık ana sayfaya yönlendiriliyor.

Rockstar Games Social Club, Rockstar oyunları için merkezi bir platform olarak hizmet veriyordu. Üyelerin bağlantı kurmasına, ilerlemelerini takip etmesine ve özel içeriklere erişmesine olanak tanıyordu.

GTA 6 öncesi dikkat çeken gelişme! Sızıntı kaynağı paylaştı: Kapatıldı 1
Fotoğraf kaynağı: Rockstar Games

Kaynak, “Şu anda kullanıcı profilleri, duvarlar, fotoğraflar ve videolar gibi ögelere erişim yok. Ancak bu, yeni bir platform planının parçası olabilir” dedi.

Social Club, Grand Theft Auto’da çeteler kurma ve çetelere katılma, özel yarışlar ve görevler gibi içerikleri oluşturma ve paylaşma, GTA Online borsa sistemine erişme gibi özellikler sunuyordu.

GTA 6 İÇİN YENİ BİR PLATFORM MU GELİYOR?

Yenilikçi olmasına rağmen bu hizmet zamanla eskidi ve kullanıcılar ciddi sorunlar yaşadıklarına dair bildirimlerde bulunmaya başladı. Kaynak, “Social Club güncelliğini son derece yitirmişti; çetelerin ele geçirilmesi ve hesapların kolayca hedef alınması gibi pek çok sorun yaşanıyordu. Büyük olasılıkla sonunda GTA 6 (GTA VI) için yeni bir platform üzerinde çalışmaya başladılar.” ifadelerini kullandı.

GTA 6 öncesi dikkat çeken gelişme! Sızıntı kaynağı paylaştı: Kapatıldı 2

Ancak şunu da belirtmekte fayda var: Rockstar Games'ten ne Rockstar Games Social Club'ın kapatıldığına ne de yeni bir platforma dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tüm yazılanlar şimdilik Videotechuk'un paylaştığı iddiaya dayanıyor.

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