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GTA 6 sızıntısında Rockstar India iddiası: Geliştirme sürümü 50 milyon dolara mı satıldı?

GTA 6 sızıntılarının kaynağına ilişkin yeni bir söylenti ortaya atıldı. İddiaya göre Rockstar India'da çalışan bir kişinin hacklenmesinin ardından GTA VI'ın geliştirme sürümü ele geçirilmiş ve daha sonra CYBERLEEK'e yaklaşık 50 milyon dolar karşılığında satılmış olabilir.

GTA 6 sızıntısında Rockstar India iddiası: Geliştirme sürümü 50 milyon dolara mı satıldı?
Enes Çırtlık

GTA VI'a ait olduğu iddia edilen görüntülerin arkasında olduğu öne sürülen CYBERLEEK'in oyuna nasıl erişim sağladığına ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya çıktı. Henüz doğrulanmayan söylenti, sızıntının Rockstar Games'in Hindistan operasyonunda çalışan bir kişiye yönelik siber saldırıyla başlamış olabileceğini öne sürüyor.

ROCKSTAR INDIA ÇALIŞANINDAN ÇALINMIŞ OLABİLİR

İddiaya göre, bir Rockstar India çalışanı hacklendi ve bu kişiden GTA 6'nın geliştirme sürümü çalındı.

GTA 6 sızıntısında Rockstar India iddiası: Geliştirme sürümü 50 milyon dolara mı satıldı? 1

DİKKAT ÇEKEN "50 MİLYON DOLAR" İDDİASI!

Aynı söylentide saldırının arkasında Rus hackerların bulunduğu öne sürülüyor. Ele geçirilen geliştirme sürümünün ise daha sonra Hindistan'daki bir kişi tarafından CYBERLEEK'e yaklaşık 50 milyon dolar karşılığında satıldığı iddia ediliyor.

GTA 6 sızıntısında Rockstar India iddiası: Geliştirme sürümü 50 milyon dolara mı satıldı? 2

Ancak Rockstar India çalışanının hacklendiği, saldırının Rus hackerlar tarafından gerçekleştirildiği ve geliştirme sürümünün yaklaşık 50 milyon dolara satıldığı yönündeki tüm bilgilerin şu aşamada doğrulanmış olmadığı unutulmamalı.

GTA 6 sızıntısında Rockstar India iddiası: Geliştirme sürümü 50 milyon dolara mı satıldı? 3

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