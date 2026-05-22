GTA 6 tekrar ertelenecek mi? Take-Two CEO'su dedikodulara son noktayı koydu!

Oyun dünyasının gelmiş geçmiş en büyük yapımı olmaya hazırlanan Grand Theft Auto VI (GTA 6) cephesinden, olası bir erteleme ihtimalinden daha endişelenen hayranların yüreğine su serpecek bir haber geldi.

Vice'da yer alan habere göre, Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two'nun gerçekleştirdiği son kazanç toplantısında CEO Strauss Zelnick, GTA 6'nın 19 Kasım 2026 tarihinde çıkış yapacağını ve oyunun tekrar ertelenmeyeceğini yineledi. Zelnick, yatırımcılara bu sonbaharda gerçekleşecek lansman sayesinde önümüzdeki mali yılda 8.2 milyar dolar gelir elde etmeyi öngördüklerini de açıkladı.

Zelnick, "Bugün lansman günü olarak 19 Kasım'ı yinelemenin olumlu olduğunu düşünüyorum. Yapımı 19 Kasım'da çıkaracağımız konusunda gerçekten çok netiz" sözleriyle çıkış tarihini bir kez daha vurguladı.

YENİ FRAGMAN VE ÖN SİPARİŞLER İÇİN TARİH ARALIĞI BELLİ OLDU

Kazanç toplantısının hemen ardından Bloomberg'e röportaj veren Strauss Zelnick, GTA 6'nın pazarlama kampanyasının Haziran 2026'nın sonuna kadar başlamayacağını açıkladı. "Önümüzdeki birkaç hafta henüz yaz mevsimi gelmiş olmayacak, ancak yaz geldiğinde Rockstar, GTA 6 pazarlama kampanyasına başlamayı bekliyor" diyen Zelnick, "yaz mevsimi" ile tam olarak Haziran sonu veya Temmuz başını kastettiğini netleştirdi.

Bu zaman çizelgesine göre; üçüncü GTA 6 fragmanının büyük bir olasılıkla 25 Haziran ile 8 Temmuz 2026 tarihleri arasında karşımıza çıkacağı öngörülüyor. Elbette teknik olarak Temmuz'un ilerleyen günlerinde de gelebilir, zira bu da hala "yazın başları" tanımına uyuyor. İşte bu pazarlama süreci başlar başlamaz, GTA 6'nın resmi ön siparişlerinin de alınmaya başlanması bekleniyor.

FİYATI NE OLACAK?

Take-Two CEO'su, Grand Theft Auto VI'nın reklam ve tanıtım stratejisinin selefi GTA V (GTA 5) ile aynı olmayacağını da ilan etti. Zelnick detaylara girmekten kaçınsa da bu durum, Rockstar Games'in oyunu tanıtmak için sosyal medya platformlarını ve influencer'ları kullanabileceği yönündeki spekülasyonları tırmandırdı.

Ancak tüm bu açıklamaların ortasında, Take-Two hala merak edilen bir detayı korumaya, yani GTA 6'nın fiyatını açıklamayı reddetmeye devam ediyor. Birçok yayın organı Zelnick'e bu konuyu sorsa da, deneyimli yönetici fiyatlandırmanın pazarlama ve ön sipariş süreciyle birlikte duyurulacağını belirtti.