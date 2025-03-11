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Guatemala'da Ateş Volkanı patladı! Binlerce kişi risk altında

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
11.03.2025 20:57
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Guatemala'nın "Ateş Volkanı" (Volcan de Fuego) pazartesi günü yeniden patladı. Yetkililer, yaklaşık 300 ailenin tahliye edilmesine ve binlerce kişinin risk altında olabileceği uyarısında bulundu.

Guatemala'da Ateş Volkanı patladı! Binlerce kişi risk altında

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı’nda patlama meydana geldi. En az 300 aile evlerinden tahliye edilirken, 30 bin kişinin tahliye riski ile karşı karşıya olduğu bildirildi.

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Dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak kabul edilen Guatemala'daki Fuego Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, pazar gece saatlerinde başlayan volkanik hareketlilik nedeniyle, riskli bölgelerde yaşayan 300 aile evlerinden tahliye edildi.

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30 BİN KİŞİ TAHLİYE RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA!

Başkent Guatemala City’nin yaklaşık 50 kilometre güneybatısında meydana gelen patlamanın ardından fışkıran lavlar ve oluşan kül bulutu amatör kameralara yansırken, yetkililer 30 bin kişinin tahliye riski ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Şimdiye kadar can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, tedbir amacıyla birçok okulun eğitime ara verdiği ve riskli yolların araç trafiğine kapatıldığı aktarıldı.

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215 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

3 bin 763 metre yüksekliği sahip olan ve dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak görülen Fuego Yanardağı’nda son olarak 2018 yılında büyük bir patlama meydana gelmişti. 215 kişinin hayatını kaybettiği kamuoyuna yansımıştı.

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Anahtar Kelimeler:
patlama Guatemala
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