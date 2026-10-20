Gülhane Parkı’nda skandal görüntüler: Kedilere tekme atmayı babasından öğrendi!

İstanbul Gülhane Parkı’nda kaydedilen ve infiale yol açan görüntülerde, bir babanın küçük yaştaki çocuğuna merhamet yerine şiddet aşıladığı anlar dikkat çekti. Parkta kendi hallerinde duran kedileri izleyen küçük çocuk, babası tarafından kedilere tekme atması için teşvik edildi.

UYARAN KURYEYİ TEHDİT ETTİ

Şahıs, çocuğunu şiddete yönlendirmemesi konusunda uyaran ve o anları kayıt altına alan kuryeyi de tehdit etti. Kuryenin "Ben mamalarını veriyorum sen tekme attırıyorsun. Kayıt altına alıyorum emniyet bunları izleyecek." demesi üzerine insafsız baba, "Senin aklını alırım." diyerek tehdit ettiği anlar kameralara yansıdı.

SOSYAL MEDYADA İNFİALE YOL AÇTI

Hayvanları tekmelemeye çalışan çocuğun o anları, çevredekilerin ve sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, bir babanın çocuğuna savunmasız hayvanları hedef göstermesine sert tepki gösterdi.