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AK Parti'den vurgunculara "fon şeytanları" çıkışı! "Makamı, kime yakın olduğu fark etmeden üzerine gidilecek"

Fon krizi gündemdeki yerini koruyor. AK Parti Grup Sözcüsü Ömer Çelik; partisinin toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, fon krizi hakkında "Yanlış yapanlardan bunun hesabı en güçlü şekilde sorulacak" dedi.

AK Parti'den vurgunculara "fon şeytanları" çıkışı! "Makamı, kime yakın olduğu fark etmeden üzerine gidilecek"
Mehmet Hazar Gönüllü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MKYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi. Çelik konuşmasının başlarında gündemdeki fon soruşturmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mağduriyetlerin giderileceği mesajı veren Çelik, "Fon şeytanlarıyla vatandaşları hassasiyetle ayırıyoruz" ifadeleriyle dikkat çekti.

AK Parti den vurgunculara "fon şeytanları" çıkışı! "Makamı, kime yakın olduğu fark etmeden üzerine gidilecek" 1

KANİ TORUN'A "HOŞ GELDİN" MESAJI

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

  • Bugün, daha önceden de yol arkadaşlığı yaptığımız milletvekilimiz Kani Torun bey partimize tekrar geldiler, katıldılar. Kendisine "Evimize hoş geldiniz" diyoruz.
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"PARTİMİZE ÇOK SAYIDA KATILIM TALEBİ VAR"

  • Partimize hem belediye başkanlarından hem milletvekillerinden çok sayıda katılım talebi var. Önümüzdeki dönemde de hem milletvekili hem belediye başkanı hem belediye meclis üyesi seviyesinde pek çok katılımı hep beraber göreceğiz.

FON KRİZİ: "YANLIŞ YAPANDAN HESABI SORULACAK"

  • Bizim kararlılığımız net, fon dolandırıcılığının üzerine sonuna kadar gideceğiz. Kim ne makam sahibi kime yakın hiçbir önemi yok. Yanlış yapanlardan bunun hesabı en güçlü şekilde sorulacak.

AK Parti den vurgunculara "fon şeytanları" çıkışı! "Makamı, kime yakın olduğu fark etmeden üzerine gidilecek" 2

"FON ŞEYTANLARININ ÜZERİNE GİDİLİYOR"

  • Fon şeytanlarının üzerine yüksek bir iradeyle, kararlı bir şekilde gidiliyor. Fon şeytanlarıyla vatandaşları hassasiyetle ayırıyoruz. Benzer olayların bir daha olmaması için yapısal tedbirlerin alınması önemli.

"KAYIPLAR SORUMLULARDAN TAHSİL EDİLECEK"

  • Fonların şeffaf ve etkin şekilde tasfiye edilmeleri planlanıyor. Fondaki kayıplar sorumlularından tahsil edilecek.

AK Parti den vurgunculara "fon şeytanları" çıkışı! "Makamı, kime yakın olduğu fark etmeden üzerine gidilecek" 3

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Anahtar Kelimeler:
ak parti fon soruşturması
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