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Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun AK Parti'ye katıldı

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Şevket Taner Şahin

Yeni Yol Partisi'nden istifa eden bağımsız Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun resmen AK Parti'ye katıldı. Bu katılımla birlikte AK Parti’nin vekil sayısı 281’e ulaştı.

Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız olan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına katılan Torun'a parti rozetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 14.20'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ağustos'ta Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız kalan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun'a AK Parti rozeti taktı. Bu katılımla birlikte AK Parti’nin milletvekili sayısı 281 oldu.

Böylece Bursa Milletvekili Torun, 1 buçuk aylık bağımsız vekillikten sonra AK Parti'ye katılmış oldu.

Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun AK Parti ye katıldı 1

İŞTE MECLİS'TEKİ GÜNCEL SANDALYE DAĞILIMI

Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun’un bağımsız milletvekilliğinden katılımıyla birlikte AK Parti’nin sandalye sayısı 281’e yükselmiştir. Bu son katılımla birlikte bağımsız milletvekili sayısı 1 eksilerek 10'a düşmüş, Meclis'teki güncel sandalye dağılımı şu şekildedir:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti): 281

YENİ Parti: 91

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti): 56

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 46

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 44

İYİ Parti: 27

Yeni Yol Partisi: 20

Bağımsız Milletvekilleri: 10

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR): 4

Yeniden Refah Partisi (YRP): 3

Türkiye İşçi Partisi (TİP): 3

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP): 2

Emek Partisi (EMEP): 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti (DSP): 1

Demokrat Parti (DP): 1

Toplam Görevdeki Milletvekili Sayısı: 592, Boş Sandalye Sayısı: 8

(Not: TBMM üye tamsayısı 600 olup; vefat, istifa ve diğer nedenlerle boşalan 8 sandalye bulunmaktadır.)

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Anahtar Kelimeler:
ak parti
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